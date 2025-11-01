Evo sastava s kojim će Dinamo napasti Rijeku, trener plavih Kovačević ima jedan veliki problem

Dinamo i Rijeka u Maksimiru od 16 sati igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a, a trener Dinama Mario Kovačević muku muči sa sastavom, jer ozljede su mu itekako prorijedile svlačionicu. Otpali su Moris Valinčić i Luka Stojković zbog ozljeda, upitan je Miha Zajc, nije posve spreman ni Ismaël Bennacer, a dug popis izostanaka dinamovaca popunjavaju Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel.

Svi se pitaju u kakvom će sastavu istrčati Dinamo, odnosno kako će Mario Kovačević posložiti momčad za derbi?

- Nećemo mijenjati formaciju, igrat ćemo kako inače igramo - rekao je Dinamov trener.

Najveće je pitanje, naravno, tko će biti na desnom beku umjesto Valinčića? Hoće li priliku dobiti mladi Noa Mikić ili će se Kovačević odlučiti za Lisicu, koji je na toj poziciji odigrao drugo poluvrijeme protiv Vukovara?

Lisici pozicija desnog beka sigurno nije omiljena, jer on je klasično krilo, no dojma smo da bi će se Kovačević ipak prije odlučiti za njega nego za mladog Mikića, koji ove sezone još nije odigrao niti minutu u HNL-u, Europskoj ligi i kupu.

Bude li Lisica na desnom beku, onda će u prvu momčad, na poziciju desnog krila, upasti Bakrar. Zadnju liniju trebali bi činiti Lisica, Dominguez, McKenna i Goda, dok će tri u veznoj liniji gotovo sigurno biti Ljubičić, Bennacer, Mišić.

Lijevo krilo također nije upitno, startat će Hoxha, a napadača će igrati Dion Drena Beljo. Logično, jer Kulenović je startao protiv Vukovara u prošloj utakmici, ali ostao bez učinka, odnosno bio među lošijima na terenu.

Utakmicu od 16 sati možete pratiti na kanalu MaxSport 1.

VJEROJATNI SASTAV DINAMA:

Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Bennacer, Mišić - Bakrar, Beljo, Hoxha. Trener: Mario Kovačević.

VJEROJATNI SASTAV RIJEKE:

Zlomislić – Majstorović, Husić, Devetak – Oreč, Vignato, Petrovič, Gojak, Lasickas – Čop, Fruk. Trener: Victor Sanchez.