Dinamu je utakmica s Rijekom ključna, Kovačević mora pokazati da dalje može voditi momčad

U subotu je prvi dan studenog, a Dinamo već igra jednu od ključnih utakmica, u Maksimir mu od 16 sati u tu subotu na Dan mrtvih dolazi Rijeka. Ne, neće Dinamo pobjedom postati prvak, neće ni u slučaju remija ili poraza doživjeti oproštaj od naslova prvaka koji mu je primarni cilj.
No, utakmica s Rijekom lako može biti velika prekretnica, u slučaju pobjede valjda bi se vratilo bolje raspoloženje oko kluba, među navijačima pa i u svlačionici. Stiga bi novi dašak optimizma i pred utakmicu Europske lige sa Celtom koji ponovno može biti ključan za ostvarivanje europskih ambicija. No, kako su svi u Maksimiru zdušno jedinstveni da im je glavni cilj osvajanje naslov prvaka, jasno je da je utakmica s Rijekom puno važnija od bilo koje europske u ovom trenutku. Ta utakmica može usmjeriti sezonu plavih, zadržati ih u borbi za naslov, iako rekosmo da ni poraz ne bi značio kraj mogućnosti da u još dugom prvenstvu plavi prvi prođu ciljnom ravninom, ali ih može i 'uništiti' u slučaju neuspjeha.
Vukovar otvorio rane
Dok su porazi od Gorice i Lokomotive mogli ući u rubriku - eto, događa se, poraz od Vukovara je u već otvorenim porama napravio ozbiljne rane. taj se poraz nije dogodio, taj je poraz zaslužen, a igrači i trener dobili su zaslužene kritike jer svoj posao, za kojeg su jako dobro plaćeni, nisu napravili, nisu profesionalno odradili svoj posao.
Sve to je dodatno naglasilo da u svlačionici plavih više nema jedinstva koje ih je krasilo na pripremama i na početku sezone kada smo gledali nasmiješena lica, sad su to nekakve smrknute face. Uostalom i trebaju biti smrknuti nakon onoga što su pokazali.
No, to je sad iza njih i neće biti toliko važno, ako se sve ponovno vrati na 'tvorničke postavke' s početka sezone. Doduše, sad se javlja nedoumica jesu li te postavke ljetos bile tvorničke ili su originalne postavke ovo što su u posljednje vrijeme svojim navijačima priređivali plavi.
Baš zbog svega toga, zbog smjera kojim će Dinamo ići od nedjelje u nastavak sezone, ova utakmica s Rijekom ključna. Jer, poraz, pa čak i remi uz lošu igru, bio bi znak da slijede novi poremećaji u klubu. Zvonimir Boban stao je iza svog trenera, legendarni kapetan nije brz na 'okidaču' pa da već nakon prva dva, tri lošije odrađena zavoja, s vozačkog mjesta makne svog pilota. No, pritisak javnosti, koji je već sada velik zbog loših igara, a sad i loših rezultata u HNL-u, porastao bi na tko zna koju potenciju, a sigurno bi se i Boban počeo pitati je li odabrao pravo rješenje za slaganje nove momčadi.
Dinamo je u prvenstvu dobio sva četiri dosadašnja derbija, od toga tri u gostima (Osijek, Rijeka i Hajduk), posljednjeg kod kuće (Osijek), ali dominantan je bio zapravo samo u Splitu. Dvaput se protiv Osijeka mučio, ali nije se puno pitalo za dojam kad su se upisivali bodovi. Slavio je Dinamo i na Rujevici s 2:0, tamo je u prvom poluvremenu potpun nadigrao domaćin i vodio s 2:0. No, onda je odigrao užasno drugo poluvrijeme i koliko znamo iz vrha vodstva plavih već tada su stigle packe zbog takve prezentacije.
Takvih loših perioda u utakmicama bilo je još puno, znatno više od dobro odigranih dionica. U kolovozu se vidjelo da Rijeka nije prava, da nije ni blizu prošlosezonskih izdanja, ali sad na kraju listopada stvari se ipak mijenjaju. Dinamo je sad u padu, znao se n plavima događati u ovom periodu sezone, ali sad ga nismo očekivali tako rano jer nisu igrali europske kvalifikacije, nisu krenuli u sezonu početkom srpnja da im već sad nestalo 'zraka' zbog gustog ritma utakmica. Sad je gust, ali imali su i dvije reprezentativne stanke, nemaju puno reprezentativaca i sigurno nije riječ o fizičkom zamoru.
Jesu li odnosi poremećeni?
Prije će biti da je stvar u unutrašnjim odnosima i jesu li poremećeni, oni između trenera i igrača, pa i igrača međusobno jer više ne izgledaju kao kompaktna cjelina u kojoj igraju jedan za drugoga. Zasad nitko nije glasno ustao i pobunio se zbog statusa, ali dogodit će se i to, pogotovu ne bude li željenih rezultata. Jer, dok se pobjeđivalo, oni koji nisu igrali nisu se bunili jer na to i nisu imali pravo kad klubu dobro ide. Ali, kad ne ide, a oni i dalje ne igraju, onda se javlja problem.
Sad je puno toga a treneru Kovačeviću, u ovom ipak kriznom trenutku on mora pokazati da drži uzde plave kočije i da može i dalje voditi tu momčad punu velikih ega. Zbog toga je ova subotnja utakmica ključna za Dinamo, za taj spomenuti smjer u kojem će krenuti nakon nje, hoće li dalje ići sa štitom ili će biti na njemu.LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA
Dinamo izgleda loše, iz utakmice u utakmicu sve gore i gore, a Kovačević je pokazao da nema ideja, da ne zna. Dinamo nije već ne znam koliko utakmica nije napravio niti jednu smislenu akciju, Dinamo nema odgovora na taktičke postave protivnika, Dinamo igra samo jednu jedinu šablonu i već vrapci na grani znaju kako igrati protiv Dinama... Kovačević ne zna koristiti dugačku klupu, nema varijantu B, C, D itd. Pripreme za utakmicu su loše, a vođenje utakmica i priprema 2. poluvremena je apsolutno grozna... Vidimo i da je Bobanov ego iznad interesa kluba i rezultata, jer nakon 4 mjeseca Dinamo izgleda grozno, a on ništa ne poduzima. Nije ovo talijanska liga da su 2 ili 3. mjesto uspjeh... U svakom slučaju, ovo danas već sad izgleda kao izgubljena sezona, druga za redom, čak i neovisno o rezultatu protiv Rijeke. Izgleda gore nego prošla sezona.