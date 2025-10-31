Dinamu je utakmica s Rijekom ključna, Kovačević mora pokazati da dalje može voditi momčad

U subotu je prvi dan studenog, a Dinamo već igra jednu od ključnih utakmica, u Maksimir mu od 16 sati u tu subotu na Dan mrtvih dolazi Rijeka. Ne, neće Dinamo pobjedom postati prvak, neće ni u slučaju remija ili poraza doživjeti oproštaj od naslova prvaka koji mu je primarni cilj.

No, utakmica s Rijekom lako može biti velika prekretnica, u slučaju pobjede valjda bi se vratilo bolje raspoloženje oko kluba, među navijačima pa i u svlačionici. Stiga bi novi dašak optimizma i pred utakmicu Europske lige sa Celtom koji ponovno može biti ključan za ostvarivanje europskih ambicija. No, kako su svi u Maksimiru zdušno jedinstveni da im je glavni cilj osvajanje naslov prvaka, jasno je da je utakmica s Rijekom puno važnija od bilo koje europske u ovom trenutku. Ta utakmica može usmjeriti sezonu plavih, zadržati ih u borbi za naslov, iako rekosmo da ni poraz ne bi značio kraj mogućnosti da u još dugom prvenstvu plavi prvi prođu ciljnom ravninom, ali ih može i 'uništiti' u slučaju neuspjeha.

Vukovar otvorio rane

Dok su porazi od Gorice i Lokomotive mogli ući u rubriku - eto, događa se, poraz od Vukovara je u već otvorenim porama napravio ozbiljne rane. taj se poraz nije dogodio, taj je poraz zaslužen, a igrači i trener dobili su zaslužene kritike jer svoj posao, za kojeg su jako dobro plaćeni, nisu napravili, nisu profesionalno odradili svoj posao.

Sve to je dodatno naglasilo da u svlačionici plavih više nema jedinstva koje ih je krasilo na pripremama i na početku sezone kada smo gledali nasmiješena lica, sad su to nekakve smrknute face. Uostalom i trebaju biti smrknuti nakon onoga što su pokazali.

No, to je sad iza njih i neće biti toliko važno, ako se sve ponovno vrati na 'tvorničke postavke' s početka sezone. Doduše, sad se javlja nedoumica jesu li te postavke ljetos bile tvorničke ili su originalne postavke ovo što su u posljednje vrijeme svojim navijačima priređivali plavi.

Baš zbog svega toga, zbog smjera kojim će Dinamo ići od nedjelje u nastavak sezone, ova utakmica s Rijekom ključna. Jer, poraz, pa čak i remi uz lošu igru, bio bi znak da slijede novi poremećaji u klubu. Zvonimir Boban stao je iza svog trenera, legendarni kapetan nije brz na 'okidaču' pa da već nakon prva dva, tri lošije odrađena zavoja, s vozačkog mjesta makne svog pilota. No, pritisak javnosti, koji je već sada velik zbog loših igara, a sad i loših rezultata u HNL-u, porastao bi na tko zna koju potenciju, a sigurno bi se i Boban počeo pitati je li odabrao pravo rješenje za slaganje nove momčadi.

Dinamo je u prvenstvu dobio sva četiri dosadašnja derbija, od toga tri u gostima (Osijek, Rijeka i Hajduk), posljednjeg kod kuće (Osijek), ali dominantan je bio zapravo samo u Splitu. Dvaput se protiv Osijeka mučio, ali nije se puno pitalo za dojam kad su se upisivali bodovi. Slavio je Dinamo i na Rujevici s 2:0, tamo je u prvom poluvremenu potpun nadigrao domaćin i vodio s 2:0. No, onda je odigrao užasno drugo poluvrijeme i koliko znamo iz vrha vodstva plavih već tada su stigle packe zbog takve prezentacije.

Takvih loših perioda u utakmicama bilo je još puno, znatno više od dobro odigranih dionica. U kolovozu se vidjelo da Rijeka nije prava, da nije ni blizu prošlosezonskih izdanja, ali sad na kraju listopada stvari se ipak mijenjaju. Dinamo je sad u padu, znao se n plavima događati u ovom periodu sezone, ali sad ga nismo očekivali tako rano jer nisu igrali europske kvalifikacije, nisu krenuli u sezonu početkom srpnja da im već sad nestalo 'zraka' zbog gustog ritma utakmica. Sad je gust, ali imali su i dvije reprezentativne stanke, nemaju puno reprezentativaca i sigurno nije riječ o fizičkom zamoru.

Jesu li odnosi poremećeni?

Prije će biti da je stvar u unutrašnjim odnosima i jesu li poremećeni, oni između trenera i igrača, pa i igrača međusobno jer više ne izgledaju kao kompaktna cjelina u kojoj igraju jedan za drugoga. Zasad nitko nije glasno ustao i pobunio se zbog statusa, ali dogodit će se i to, pogotovu ne bude li željenih rezultata. Jer, dok se pobjeđivalo, oni koji nisu igrali nisu se bunili jer na to i nisu imali pravo kad klubu dobro ide. Ali, kad ne ide, a oni i dalje ne igraju, onda se javlja problem.

Sad je puno toga a treneru Kovačeviću, u ovom ipak kriznom trenutku on mora pokazati da drži uzde plave kočije i da može i dalje voditi tu momčad punu velikih ega. Zbog toga je ova subotnja utakmica ključna za Dinamo, za taj spomenuti smjer u kojem će krenuti nakon nje, hoće li dalje ići sa štitom ili će biti na njemu.