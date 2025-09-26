Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti

Brz i neočekivan rastanak Radomira Đalovića s Mariborom iznenadio je slovensku nogometnu javnost. Crnogorski strateg odlučio je otići nakon sukoba na treningu između Omara Rekika i Benjamina Tetteha, u kojem je Ganac fizički nasrnuo i na samog trenera.

Đalović se na klupi zadržao samo 16 dana, tijekom kojih je vodio tri utakmice i ostvario tri pobjede, dvije u prvenstvu i jednu u Kupu.

Dio medija objavio je da je pri odlasku zatražio i otpremninu, no ta se informacija pokazala netočnom. Treneri koji sami podnesu ostavku ionako nemaju pravo na otpremninu, a kako piše Ekipa, Đalovićod Maribora nije tražio nikakvu financijsku naknadu.

Za razliku od prijašnjih rastanaka s Tugberkom Tanrivermisom, Boštjanom Cesarom i Antom Šimundžom, ovaj Maribor neće koštati ništa. Dakako, Đaloviću će isplatiti novac za 16 dana koje je odradio.