Đalović otišao iz Maribora! Slovenci objasnili što se dogodilo na treningu

Radomir Đalović više nije trener Maribora. Napustio je klub samo 16 dana nakon imenovanja, a s njim je otišao i čitav stručni stožer kojeg je prethodno povukao iz Rijeke. Tako su potvrđena pisanja slovenskih medija koji su ranije danas objavili seriju tekstova u vezi incidenta na popodnevnom treningu u srijedu. Kasnije je reagirao i NK Maribor koji je objavio službeno priopćenje u kojemu piše:

"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, povećana energija. A tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera. Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen. Izbornik je igrača poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se ispričali zbog neprimjerene reakcije.

U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju", napisali su iz Maribora.