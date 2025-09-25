Đalović otišao iz Maribora! Slovenci objasnili što se dogodilo na treningu

Radomir Đalović više nije trener Maribora. Napustio je klub samo 16 dana nakon imenovanja, a s njim je otišao i čitav stručni stožer kojeg je prethodno povukao iz Rijeke. Tako su potvrđena pisanja slovenskih medija koji su ranije danas objavili seriju tekstova u vezi incidenta na popodnevnom treningu u srijedu. Kasnije je reagirao i NK Maribor koji je objavio službeno priopćenje u kojemu piše:
"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.
Trening, emocije, povećana energija. A tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera. Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen. Izbornik je igrača poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se ispričali zbog neprimjerene reakcije.
U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju", napisali su iz Maribora.
Đalović je dao prijedlog da se nekog igrača izbaci iz prve momčadi, te da se provede disciplinski postupak. Klub je to odbio. Time je Đalović vidio da je izgubio svlačionicu. To je tek dio istine, a o svemu ostalom će Đalović reći kad dođe vrijeme. Ovo što mu se dogodilo u Rijeci i Mariboru, događati će mu se stalno u karijeri. Brzo će se zaboravljati njegovi rezultati.