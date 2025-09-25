Gotovo je, Đalović nakon tučnjave odlazi iz Maribora! Već su mu našli zamjenu

Nevjerojatan skandal potresa slovenskog nogometnog doprvaka uoči velikog derbija protiv Celja. Na treningu Maribora u srijedu došlo je do fizičkog sukoba između dvojice ključnih igrača, Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Prema izvještajima slovenskih medija, sve je započeo Rekikov oštar start, na što je Tetteh bijesno reagirao. U pokušaju da smiri uzavrele strasti i razdvoji igrače, intervenirao je i trener Radomir Đalović, no u općem naguravanju i kaosu navodno je i sam primio udarac, što je izazvalo šok u klubu i među navijačima.

Iako su prve informacije sugerirale da je crnogorski stručnjak bio samo kolateralna žrtva dok je pokušavao uvesti red, kasniji izvještaji navode kako udarac možda nije bio posve slučajan. Đalović je cijeli događaj doživio kao otvoreno nepoštivanje vlastitog autoriteta i, prema navodima, odmah donio čvrstu odluku da više neće voditi momčad. Takav rasplet predstavlja ogroman udarac za klub iz "Ljudskog vrta", s obzirom na to da je bivši trener Rijeke imao fantastičan početak mandata, zabilježivši tri pobjede u isto toliko utakmica, uključujući i rekordni trijumf od 13:0 u kupu.

Nakon incidenta, igrači su navodno u svlačionici izgladili nesuglasice te se ispričali vidno potresenom treneru i ostatku momčadi. Ipak, čini se da to nije bilo dovoljno. Đalović je, kako pišu mediji, odmah otišao do uprave kluba i zatražio raskid ugovora, navodeći ili da je izgubio autoritet u svlačionici ili da jednostavno ne želi raditi u takvoj toksičnoj atmosferi. U priču su se pokušali uključiti i najvatreniji navijači. Vođe navijačke skupine "Viole" sastale su se s Đalovićem u pokušaju da ga uvjere da ostane, no čini se kako njihovi napori nisu urodili plodom.

Dok se čeka službena potvrda Đalovićeva odlaska, čini se da uprava Maribora ne gubi vrijeme i već ima spremno rješenje. Kako doznaje Sportklub, prvi i glavni kandidat za njegovog nasljednika je bivši trener beogradskog Partizana, Igor Duljaj. Slovenski mediji idu i korak dalje te tvrde da je srpski strateg već stigao u Maribor na završne pregovore. Njegovo imenovanje moglo bi biti potvrđeno već u narednim satima, što bi značilo da je epizoda Radomira Đalovića u Mariboru, unatoč sjajnom startu, završila na šokantan način nakon samo tri odrađene utakmice.