Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVLJAJU SLOVENCI

Gotovo je, Đalović nakon tučnjave odlazi iz Maribora! Već su mu našli zamjenu

Rijeka: Trener Đalović i igrač Manev na konferenciji HNK Rijeke
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.09.2025.
u 16:10

Samo 16 dana nakon što je preuzeo klupu slovenskog velikana, Radomir Đalović je na pragu odlaska. Neviđeni incident na treningu, u kojem je i sam dobio udarac, prelio je čašu, a mediji javljaju da je njegov nasljednik, Igor Duljaj, već doputovao u Sloveniju

Nevjerojatan skandal potresa slovenskog nogometnog doprvaka uoči velikog derbija protiv Celja. Na treningu Maribora u srijedu došlo je do fizičkog sukoba između dvojice ključnih igrača, Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Prema izvještajima slovenskih medija, sve je započeo Rekikov oštar start, na što je Tetteh bijesno reagirao. U pokušaju da smiri uzavrele strasti i razdvoji igrače, intervenirao je i trener Radomir Đalović, no u općem naguravanju i kaosu navodno je i sam primio udarac, što je izazvalo šok u klubu i među navijačima.

Iako su prve informacije sugerirale da je crnogorski stručnjak bio samo kolateralna žrtva dok je pokušavao uvesti red, kasniji izvještaji navode kako udarac možda nije bio posve slučajan. Đalović je cijeli događaj doživio kao otvoreno nepoštivanje vlastitog autoriteta i, prema navodima, odmah donio čvrstu odluku da više neće voditi momčad. Takav rasplet predstavlja ogroman udarac za klub iz "Ljudskog vrta", s obzirom na to da je bivši trener Rijeke imao fantastičan početak mandata, zabilježivši tri pobjede u isto toliko utakmica, uključujući i rekordni trijumf od 13:0 u kupu.

Nakon incidenta, igrači su navodno u svlačionici izgladili nesuglasice te se ispričali vidno potresenom treneru i ostatku momčadi. Ipak, čini se da to nije bilo dovoljno. Đalović je, kako pišu mediji, odmah otišao do uprave kluba i zatražio raskid ugovora, navodeći ili da je izgubio autoritet u svlačionici ili da jednostavno ne želi raditi u takvoj toksičnoj atmosferi. U priču su se pokušali uključiti i najvatreniji navijači. Vođe navijačke skupine "Viole" sastale su se s Đalovićem u pokušaju da ga uvjere da ostane, no čini se kako njihovi napori nisu urodili plodom.

Dok se čeka službena potvrda Đalovićeva odlaska, čini se da uprava Maribora ne gubi vrijeme i već ima spremno rješenje. Kako  doznaje Sportklub, prvi i glavni kandidat za njegovog nasljednika je bivši trener beogradskog Partizana, Igor Duljaj. Slovenski mediji idu i korak dalje te tvrde da je srpski strateg već stigao u Maribor na završne pregovore. Njegovo imenovanje moglo bi biti potvrđeno već u narednim satima, što bi značilo da je epizoda Radomira Đalovića u Mariboru, unatoč sjajnom startu, završila na šokantan način nakon samo tri odrađene utakmice.
Ključne riječi
Igor Duljaj Maribor Radomir Đalović

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar morski čovik
morski čovik
16:37 25.09.2025.

Đalović ide za izbornika Crne Gore, ovo mu je došlo kao dobar razlog da raskine sa Mariborom.

Avatar barba_arba
barba_arba
16:21 25.09.2025.

Pravi europski na kvadrat.

Avatar Stradun
Stradun
17:36 25.09.2025.

Malo mi je ova priča šuplja....Nešto tu nedostaje...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još