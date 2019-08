Evo kako su norveški mediji najavili utakmicu s Dinamom

Iako je Rosenborg u norveškoj ligi pobijedio Stabaek 3:2, igrači Eirika Hornelanda nisu izgledali dobro pa se norveški mediji pribojavaju stanja momčadi uoči druge utakmice doigravanja Lige prvaka protiv Dinama. U prvoj su već izgubili 0:2.

“Činilo se kao da igrači Rosenborga misle samo na to da ostanu zdravi, da se ne ozlijede uoči dvoboja s Dinamom. Stoga i nije bilo potrebne agresije u igri, pa je Stabaek lako dolazio do šesnaesterca domaćina. Nadajmo se samo da obrana neće biti ovako propusna i u utorak jer će hrvatski prvak to oštro kažnjavati” pišu norveški mediji.

Bilo kako bilo Dinamo je i u drugoj utakmici favorit za pobjedu.