Kraljevi kvalifikacija: Dinamo bolji od Tottenhama, Seville, Lazija...

Nedavno je Uefa odala priznanje Dinamu, nazvala ga je neslužbenim kraljem kvalifikacija. I, doista, maksimirska momčad uglavnom uspješno prolazi kroz ta europska “sita i rešeta”, dogodi se i pokoji pogrešan korak, ali uglavnom plavi stižu do skupina, bilo Lige prvaka bilo Europske lige.

Istina je, isto tako, da dosad nisu bili uspješni u tim skupinama sve do prošle sezone kada su konačno dohvatili to željeno europsko proljeće, kada su suvereno, bez poraza, kao pobjednici skupine otišli u proljeće i stigli i do osmine finala.

Liga prvaka sad je cilj i želja. Plavi bi, prođu li Rosenborg, sedmi put ušli su skupinu Lige prvaka, a puno je velikih europskih imena koja nisu dosegnula tu brojku. Primjerice, velika Sevilla samo je pet puta bila u skupini, kao i Tottenham i Lokomotiv Moskva ili Lazio, Napoli će sad ući sedmi put, ali svi oni ne moraju uvijek kroz kvalifikacije poput Dinama.

Boje se Petkovića

Prošle su sezone plavi zapeli u play-offu, Young Boysi su prošli dalje, što se za maksimirsku momčad pokazalo dobrim jer se onda proslavila u Europskoj ligi.

Šest puta Dinamo je stizao do tog play-offa, do zadnje stepenice prema tom elitnom i sve bogatijem natjecanju. I u svakoj od tih utakmica bilo je igrača koji su bili odlučujući, koji su svojim partijama ili pogocima iskočili kao junaci tih velikih, ključnih pobjeda.

Dinamo je u prvoj utakmici slavio nad Rosenborgom s 2:0 i sad je na korak da još jednom uspješno prođe play-off, čeka ga još 90 minuta u Trondheimu (utorak u 21 sat).

U zagrebačkom susretu s Norvežanima u junaka je izrastao Bruno Petković, centarfor Dinama izborio je jedanaesterac i sam ga pretvorio u vodstvo, uz to je odigrao odličnu partiju pa ga je i norveški trener označio kao igrača za kojeg jednostavno nisu imali rješenja.

I velika većina ostalih plavih igrača odigrala je sjajno, za neke je najbolji bio Mislav Oršić, neki su isticali Dinu Perića, pa i Dominika Livakovića, ali to samo govori da Dinamo ima momčad koja onda kroz svoju igru izbaci pokojeg igrača u ulogu junaka.

Momčad ispred pojedinca

Sada je pred Dinamom tih zadnjih 90 minuta na putu do toliko željene Lige prvaka i u tom susretu u Norveškoj možda dobijemo novog plavog junaka play-offa.

Za Nenada Bjelicu apsolutno je svejedno tko će to biti, njemu je najvažnije da plavi odigraju pravu utakmicu, da opet izgledaju kao momčad, kao što su izgledali u brojnim dosadašnjim europskim ispitima pod njegovom palicom. A nova dobra utakmica sigurno će onda i u tom uzvratu protiv Rosenborga izbaciti nekog junaka.

Nakon tih 90 norveških minuta možemo se samo nadati da ćemo i u skupini Lige prvaka tražiti nove junake, ali sad nam prvo treba jedan za ovogodišnji play-off, pa tko god to bio.