Bio je najveći talent Hajduka pa preselio u Dinamo, a sada će igrati za 12. klub iz Luksemburga

Prije tri i pol godine Marko Brkljača bio je jedan od glavnih priča domaćeg nogometa. Tada još junior imao je status jednog od najtalentiranijeg mladog igrača Hajdukove omladinske škole.

Prije tri i pol godine Brkljača je iz Hajduka otišao u Dinamo, no u redovima 'modrih' nije se naigrao. Za Dinamo je odigrao samo jednu službenu utakmicu. Bilo je to 14. veljače 2023. godine u dvoboju osmine finala Hrvatskog kupa protiv RNK Splita u Parku mladeži. Nekoć veliki talent karijeru će nastaviti u Luksemburgu. Ovaj 21-godišnji veznjak potpisao je ugovor s Victorijom Rosport, klubom koji se nalaze na 12. mjestu luksemburške lige.

Brkljača ima 21 godinu, a proteklog ljeta otišao je iz Dinama. Kao slobodan igrač potpisao je za grčkog drugoligaša Pas Gianninu, a nakon četiri mjeseca promijenio je sredinu.