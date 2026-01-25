Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA RUBU

VIDEO Pokvarena svečana ceremonija u Beogradu: Spikerica spomenula Hrvatsku, a evo kako je publika reagirala

Beograd: Srbija je europski prvak u vaterpolu
Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Karlo Koret
25.01.2026.
u 23:19

Ovo je treći put da u posljednjih 20 godina da se kontinetalno prvenstvo igralo u Beogradu, a Srbija je i treći put iskoristila prednost domaćeg terena

Vaterposla reprezentacija Srbije došla je do svog šestog naslova prvaka Europe otkako igra samostalno zahvaljujući pobjedi rezultatom 10:7 nad Mađarskom u Beogradu. Najbolji kod Srbije bio je Dušan Mandić s četiri pogotka, dok je za Mađarsku tri zabio Vince Vigvari.

Ovo je treći put da u posljednjih 20 godina da se kontinetalno prvenstvo igralo u Beogradu, a Srbija je i treći put iskoristila prednost domaćeg terena. Najbolji su bili i 2006. te 2016.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Ružne scene nastupile su nakon same finalne utakmice, na ceremoniji dodjele medalja. Prije nego što su tri najbolje reprezentacije Europe primile svoje medalje, spomenuta je svaka reprezentacija koja je nastupila na turniru pa tako i Hrvatska. Nažalost, dio publike u Areni na spomen Hrvatske odgovorio je glasnim zviždanjem što je u potpunoj suprotnosti domaćinskoj atmosferi koja je do sada prevladavala.
Ključne riječi
zvižduci Hrvatska Srbija EP vaterpolo 2026.

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
01:05 26.01.2026.

ja sam cuo samo zvizduke Izraelu

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
23:48 25.01.2026.

U Srbiji ništa novo . Konstantno dokazivanje svoje nekulture .

PR
prajdali100
23:30 25.01.2026.

Ne sumnjam da će im biti vraćeno sa kamatama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!