VIDEO Pokvarena svečana ceremonija u Beogradu: Spikerica spomenula Hrvatsku, a evo kako je publika reagirala

Vaterposla reprezentacija Srbije došla je do svog šestog naslova prvaka Europe otkako igra samostalno zahvaljujući pobjedi rezultatom 10:7 nad Mađarskom u Beogradu. Najbolji kod Srbije bio je Dušan Mandić s četiri pogotka, dok je za Mađarsku tri zabio Vince Vigvari.

Ovo je treći put da u posljednjih 20 godina da se kontinetalno prvenstvo igralo u Beogradu, a Srbija je i treći put iskoristila prednost domaćeg terena. Najbolji su bili i 2006. te 2016.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ružne scene nastupile su nakon same finalne utakmice, na ceremoniji dodjele medalja. Prije nego što su tri najbolje reprezentacije Europe primile svoje medalje, spomenuta je svaka reprezentacija koja je nastupila na turniru pa tako i Hrvatska. Nažalost, dio publike u Areni na spomen Hrvatske odgovorio je glasnim zviždanjem što je u potpunoj suprotnosti domaćinskoj atmosferi koja je do sada prevladavala.