VIDEO Hrvat igra u formi života: Zabioje i u trećoj uzastopnoj utakmici

Nogometaši Freiburga pobijedili su Koeln na domaćem terenu s 2:1 u 19. kolu Bundeslige, a pobjednički pogodak postigao je povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović u 44. minuti.

Domaći su poveli u 10. minuti autogolom Rosenfeldera, ali tek što se krenulo s centra, Schrehant je zabio izjednačujući pogodak za Koeln. Matanović je pobjedu Freiburgu donio tako što se najbolje snašao u gužvi u šesnaestercu gostiju i lagano matirao protivničkog vratara. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Hrvatski napadač u igri je proveo 76 minuta, a deset minuta prije izlaska iz igre propustio je realizirati kazneni udarac za povećanje vodstva svoje momčadi.

Matanoviću je to bio ukupno sedmi pogodak u svim natjecanjima ove sezone, a četvrti u posljednjih pet utakmica. U Freiburg je stigao prošlog ljeta iz Eintracht Frankfurta za pet milijuna eura.