Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
BUNDESLIGA

VIDEO Hrvat igra u formi života: Zabioje i u trećoj uzastopnoj utakmici

UEFA Europa League - SC Freiburg v Maccabi Tel Aviv
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
25.01.2026.
u 23:08

Hrvatski napadač u igri je proveo 76 minuta, a deset minuta prije izlaska iz igre propustio je realizirati kazneni udarac za povećanje vodstva svoje momčadi

Nogometaši Freiburga pobijedili su Koeln na domaćem terenu s 2:1 u 19. kolu Bundeslige, a pobjednički pogodak postigao je povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović u 44. minuti.

Domaći su poveli u 10. minuti autogolom Rosenfeldera, ali tek što se krenulo s centra, Schrehant je zabio izjednačujući pogodak za Koeln. Matanović je pobjedu Freiburgu donio tako što se najbolje snašao u gužvi u šesnaestercu gostiju i lagano matirao protivničkog vratara. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Matanoviću je to bio ukupno sedmi pogodak u svim natjecanjima ove sezone, a četvrti u posljednjih pet utakmica. U Freiburg je stigao prošlog ljeta iz Eintracht Frankfurta za pet milijuna eura.
Ključne riječi
Bundesliga Igor Matanović Freiburg

