Evo kad vaterpolisti igraju za peto mjesto na SP-u, to će im biti zadnja utakmica

Nakon šokantno slabe obrane u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva protiv Mađara (12:18), i ispadanja iz utrke za naslov svjetskih prvaka, hrvatski vaterpolisti pobijedili su američke (14:9) i u četvrtak će od 14 sati protiv Crne Gore igrati za peto mjesto. Do ponovljenog susreta iz skupine (kada su naši slavili s 13:11) doći će zahvaljujući nadahnutom nastupu Crnogoraca protiv razočaranih Talijana (12:8) koji očito nisu preboljeli katastrofični četvrtfinalni poraz od Grka (11:17).

Premda razočarani, sad već bivši svjetski prvaci, izabranici Ivice Tucka odgovorno su ušli i odigrali prvu utakmicu za plasman od petog do osmog mjesta. Nakon prve dvije četvrtine bilo je 7:2, u jednom trenutku, nakon Žuvelina pogotka za 14:8, bilo je i “plus šest”, a na koncu je završilo 14:9. No, nije to bila pobjeda koja će se u hrvatskom vaterpolu pamtiti.

Kapetan Marko Bijač imao je sedam obrana, a najraspoloženiji naš napadač bio je Rino Burić, strijelac tri pogotka, dok su po dva zabili Fatović, Lazić, Žuvela i Harkov, a po jednom su se u listu strijelaca upisali Bukić, Vrlić i Butić. Za pomlađenu američku selekciju po dvaput su zabijali Chase Dodd i Marko Vavic, a bivši igrač Juga Hannes Daube pogodio je jednom iz čak devet pokušaja (Bijač mu je obranio i peterac).