Evo kad će se nastaviti utakmica Rijeke i Sparte, nositelj TV prava otkrio sve

Odmah nakon utakmice Malmö - Dinamo, po uključenju u studijsku emisiju Arenasporta novinar Toni Živković obznanio je važnu vijest za navijače Rijeke. Utakmica Rijeke i Sparte u 2. kolu Konferencijske lige nastavit će se u petak od 16.30 sati. Arenasport je, kao nositelj TV-prava za prijenose europskih nogometnih kupova imao važnu riječ za "pregovaračkim stolom", a čini se da su se stavovi ipak usuglasili oko termina za petak poslijepodne. Važno je naglasiti da nakon biblijskog potopa na Kvarneru, prognoza za petak pretpostavlja vedro i sunčano vrijeme.

Podsjetimo, zbog silovitog pljuska koji je travnjak pretvorio u jezero, engleski sudac Robert Jones bio je prisiljen prekinuti utakmicu pri rezultatu 0:0 i to nakon prvih 45 minuta. Prevedeno, nakon što su otišli na veliki odmor, igrači se nisu ni vraćali na teren. Uvjeti su postali nemogući, lopta se zaustavljala u vodi, a nakon razgovora s kapetanima donesena je jedina logična odluka. Sada se zna i kad će se utakmica nastaviti, a sve skupa ne bi trebalo stvoriti prevelike administrativne probleme. Jasno, moguća je odgoda sljedeće Rijekine utakmice u prvenstvu.

Prekid utakmice zbog vremenskih neprilika nije neuobičajen, a krovna europska nogometna organizacija UEFA ima jasno propisane procedure. Glavni cilj je osigurati sigurnost svih aktera, od igrača do navijača, te po mogućnosti dovršiti utakmicu. Ključnu ulogu ima glavni sudac koji jedini ima ovlast prekinuti susret ako procijeni da su uvjeti opasni ili neprikladni za igru. Robert Jones to je prvi puta učinio u 12. minuti, a onda i na poluvremenu.