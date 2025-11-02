Evo gdje možete pogledati Slaven - Hajduk, svi gledatelji doći će na svoje

U prošloj sezoni, u kojoj se do posljednjeg kola borio za naslov prvaka, Hajduk niti jednom nije povezao dvije ligaške gostujuće pobjede, a u cijeloj sezoni je samo jednom upisao gostujuću pobjedu veću od jednog gola razlike. Ususret današnjem gostovanju bijelih u Koprivnici kod Slaven Belupa (16 sati, Max Sport 1) u sklopu 12. kola HNL-a, Hajduk je u nizu od tri gostujuće ligaške pobjede, a u dvije od te tri je slavio s više od jednog pogotka razlike (3:0 protiv Istre 1961 i 3:1 protiv Gorice).

Kad bismo ovom nizu dodali i Kup, Hajduk je trenutačno na brojci od pet uzastopnih pobjeda na gostovanjima. Tu se između našla i jedna domaća utakmica, pa je tako Hajdukov niz pobjeda u svim natjecanjima trenutačno na šest utakmica. Posljednji je put niz od barem šest uzastopnih pobjeda Hajduk imao u periodu od listopada do prosinca 2023. godine, kad je momčad vodio Mislav Karoglan. Tada su bijeli upisali sedam pobjeda u nizu. Budući da je period od listopada do prosinca poznat kao tradicionalno Hajdukov najbolji period sezone, navijači bijelih se nadaju da će Gonzalo Garcia i njegova momčad u ovom periodu stvoriti što je veću zalihu bodovne prednosti ispred ligaške konkurencije.

Ipak, to neće biti nimalo lagan zadatak za bijele jer dolaze na noge još jednoj momčadi koja je u dobrom naletu. Uoči sezone činilo se da će Slaven doživjeti pad u odnosu na prošlu sezonu nakon odlaska trenera Marija Kovačevića i brojnih važnih igrača. Pratitelji nogometa na prvu nisu previše vjerovali u mogućnosti mladog 37-godišnjeg stratega Marija Gregurine, no Koprivničani su se vremenom uigrali i ušli u vrlo dobar rezultatski niz. Slaven Belupo u posljednje četiri utakmice ne zna za poraz. U redu, posljednja utakmica iz tog niza je pobjeda nad drugoligašem u Kupu BSK-om iz Bijelog Brda, no utakmice koje su prethodile toj su pobjede protiv Varaždina i Osijeka te remi protiv Rijeke.

Dodatni izazov za Hajduk na ovom gostovanju predstavlja činjenica da će u Koprivnici na rasprodanom stadionu Ivan Kušek-Apaš zaigrati bez dvojice vjerojatno najutjecajnijih igrača u svojoj momčadi. Kapetan Marko Livaja još uvijek se nije oporavio od ozljede, a najbolji ovosezonski strijelac bijelih, Rokas Pukštas neće moći zaigrati zbog suspenzije, odnosno akumuliranih žutih kartona. Od ranije zbog ozljeda nisu dostupni Ismael Diallo i Marino Skelin, Anthony Kalik ima problem sa stopalom, a manjih problema ima i mladi desni bek Luka Hodak, no Garcia je uoči susreta poručio da bi on trebao bi biti spreman za utakmicu.

- Prostor za napredak vidim u svemu. Mislim da smo dobri na lopti, ali možemo biti dominantniji. Kreiramo dosta. U obrani smo organizirani, pokušavamo biti agresivni. U dosta sitnih stvari možemo biti bolji, da igrači invidividualno rastu. Želim da imamo loptu, da dominiramo. Siguran sam da ćemo biti još bolji - poručio je trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči dvoboja, te je također i nahvalio svojeg današnjeg protivnika:

- Dobra momčad, dobar trener. Imaju dobre igrače na dosta pozicija, iskusnih i mladih. Baš su momčad, to ih čini jakima. Imaju puno igrača koji mogu zabiti. Nestorovski je vrlo opasan, Jagušić je isto odličan igrač, Šuto zabija lakoćom u posljednje vrijeme. Imaju dosta igrača koji su opasni, Lepinjica. Ne bojim se nikoga, ali sam oprezan na više njihovih igrača.

Trener Slavena Mario Gregurina svjetsan je Hajdukove kvalitete, ali odiše optimizmom uoči nadolazećeg okršaja.

- Želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično, svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane. Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha. Mislim da će publika uživati - poručio je strateg koprivničke momčadi.

Hajduku u prilog uvelike ide činjenica da u čak 16 posljednjih međusobnih dvoboja ne zna za poraz protiv Slavena. Posljednji put su 'farmaceuti' slavili prije pet godina, i to baš u ovo doba godine, 31. listopada 2021. kad je u Koprivnici bilo 3:2.

Utakmicu Slaven Belupo - Hajduk od 16 sati možete pogledati na čak tri kanala. Prenosit će ga HTV 2, Maxsport 1 i Hajduk Digital TV.