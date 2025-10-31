Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PROTIV SLAVEN BELUPA

Hajduk jako oslabljen ide u Koprivnicu, nema Livaje i Pukštasa

Šibenik: Marko Livaja dobio izravni crveni karton u susretu Hajduka i Šibenika
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 22:45

"Marko je u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju s trenerom u klubu. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Što se tiče ostalih, Kalik ima problema sa stopalom. Nema Dialla i Skelina", rekao je Gonzalo Garcia.

Hajduk u nedjelju s početkom u 16 sati igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici u okviru 12. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže vrh prvenstvene tablice s 25 osvojenih bodova, odnosno tri više od drugoplasiranog Dinama. Posljednju utakmicu Hajduk je odigrao u srijedu kada je u Vinkovcima boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedio Cibaliju u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Osnovni dio utakmice i produžeci završili su bez pogodaka, a hajdukovci su na jedanaesterce slavili rezultatom 4:2.

U posljednjem prvenstvenom ogledu Hajduk je pobijedio Goricu s 3:1 na gostovanju u Velikoj Gorici.

Slaven Belupo koji vodi trener Mario Gregurina trenutačno drži četvrto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova. Momčad iz Koprivnice također je u srijedu igrala Kup utakmicu te je u gostima kod Bijelog Brda slavila s 3:0. U posljednjoj prvenstvenoj utakmici svladali su Varaždin u gostima rezultatom 3:1.

Hajdukov trener Gonzalo Garcia u odnosu na posljednju prvenstvenu utakmicu sigurno ne može računati na Rokasa Pukštasa koji je u Velikoj Gorici dobio četvrti žuti karton. Također, po svemu sudeći neće biti ni Marka Livaje.

"Marko je u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju s trenerom u klubu. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Što se tiče ostalih, Kalik ima problema sa stopalom. Nema Dialla i Skelina", rekao je Gonzalo Garcia.

Hajduk i Slaven Belupo prvi put ove sezone odmjerili su snage sredinom kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s uvjerljivih 3:0.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Oliver Romić iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Anto Marić iz Zagreba.

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Ključne riječi
Rokas Pukštas Marko Livaja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
U SUBOTU NA MAKSIMIRU

Dinamu je utakmica s Rijekom ključna, Kovačević mora pokazati da dalje može voditi momčad

Zbog smjera kojim će Dinamo ići od nedjelje u nastavak sezone, ova utakmica s Rijekom ključna. Jer, poraz, pa čak i remi uz lošu igru, bio bi znak da slijede novi poremećaji u klubu. Zvonimir Boban stao je iza svog trenera, legendarni kapetan nije brz na 'okidaču' pa da već nakon prva dva, tri lošije odrađena zavoja, s vozačkog mjesta makne svog pilota.

Učitaj još

Kupnja