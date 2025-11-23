Evo gdje je danas slavni sportaš koji je ubio svoju djevojku: Sasvim se promijenio, volontira u crkvi

Oscar Pistorius, bivši paraolimpijski prvak osuđen za ubojstvo svoje djevojke Reeve Steenkamp, ​​iznenađujuće se vratio sportu nakon uvjetnog puštanja iz zatvora. Ovaj 39-godišnjak je uvjetno pušten na slobodu u siječnju 2024. Pistoriusove atletske sposobnosti prethodno su mu donijele status sportskog heroja, osvojivši šest paraolimpijskih zlata. Također je osvojio srebrnu medalju u štafeti 4x400 m na Svjetskom prvenstvu 2011. prije nego što je 2012. ušao u povijest kao prvi sportaš s dvostrukom amputacijom koji se natjecao na Olimpijskim igrama.

U veljači 2013. Pistorius je upucao svoju djevojku u Pretoriji. Ustrajao je u tvrdnji kako ju je zamijenio za uljeza koji se skrivao u kupaonici. Pistorius je 2015. proglašen krivim za ubojstvo nakon što je prvotno osuđen za ubojstvo iz nehaja. Kazna mu je trebala isteći 2029. Nakon što je odslužio više od polovice kazne, bivša atletska zvijezda puštena je na uvjetni otpust prošlog siječnja.

Južnoafrički portal Netwerk24 izvijestio je u lipnju da se Pistorius natjecao na Ironmanu u Durbanu. Nagađalo se da je Pistorius dobio dopuštenje za uvjetni otpust za sudjelovanje u natjecanju. The Independent je izvijestio da je sportaš registriran pod Pistoriusovim imenom završio na 555. mjestu među svim sudionicima. Natjecanje se sastojalo od 2 km plivanja, 90 km vožnje biciklom i 21 km trčanja.

Prema The Mirroru, odvjetnik koji zastupa Pistoriusa potvrdio je da je bivši paraolimpijski prvak sudjelovao na natjecanju u Durbanu. Ranije ove godine pojavila su se izvješća da je Pistorius stupio u novu romantičnu vezu manje od godinu dana nakon puštanja iz zatvora. Navodno 39-godišnjak hoda s obiteljskom prijateljicom Ritom Greyling.

Pistorius navodno živi s rodbinom u Pretoriji nakon uvjetnog otpusta. Volontira i u crkvi, a navodno znatno drugačije izgleda od svojih natjecateljskih godina.

- Gotovo ga nisam prepoznao - rekao je jedan izvor za The New York Post, nakon što je vidio Pistoriusa:

- Kosa mu je duža i ima bradu. Također nije tako mršav kao što sam očekivao. Nikada ne biste znali da je sportaš, jednostavno nije isti...