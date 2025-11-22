Legende Milana uputile nevjerojatne riječi o Modriću uoči sutrašnje najveće utakmice

Andrij Ševčenko u intervjuu za La Repubblicu najavio je gradski derbi između Intera i Milana, koji se igra u nedjelju od 20.45 sati. Legendarni ukrajinski nogometaš, koji je u dresu Milana osvojio Zlatnu loptu, tom je prilikom dobio i pitanje o Luki Modriću, koji se nametnuo kao lider veznog reda Milana.

- Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo na kojem je Inter - smatra Ševčenko.

Pojasnio je:

- Kada završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje. Oni su među favoritima za Scudetto. Milan je pak morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu, izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije lako - rekao je Ukrajinac.

Uoči derbija oglasio se nekadašnji milanista Federico Giunti, koji je ostao upamćen po povijesnoj pobjedi Rossonera 6:0 iz 2001. godine, u kojoj je i sam zabio.

Danas Giunti ima potpuno drugačiju perspektivu — više ne razmišlja kao igrač nego kao analitičar, a posebnu pažnju posvećuje treneru Milana, Massimilianu Allegriju, svom nekadašnjem suigraču iz Perugie.

- U našoj svlačionici ja sam nosio traku, ali Allegri je bio pravi kapetan. On zna kako izgraditi autoritet i smiriti ekipu. Milan je trebao takvog lidera nakon turbulentne prošle sezone. Kod njega nema alibija — moraš dati sve“, rekao je Giunti.

O igraču koji bi mogao obilježiti susret bio je kratak, ali jasan:

- Luka Modrić! On je sam nogomet. Kad primi loptu, to je čista umjetnost.