Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
MILAN - INTER

Legende Milana uputile nevjerojatne riječi o Modriću uoči sutrašnje najveće utakmice

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
Autor
Karlo Ledinski
22.11.2025.
u 17:00

- Luka Modrić? Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo na kojem je Inter - smatra legendarni igrač Milana Andrij Ševčenko

Andrij Ševčenko u intervjuu za La Repubblicu najavio je gradski derbi između Intera i Milana, koji se igra u nedjelju od 20.45 sati. Legendarni ukrajinski nogometaš, koji je u dresu Milana osvojio Zlatnu loptu, tom je prilikom dobio i pitanje o Luki Modriću, koji se nametnuo kao lider veznog reda Milana.
- Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo na kojem je Inter - smatra Ševčenko.

Pojasnio je:
- Kada završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje. Oni su među favoritima za Scudetto. Milan je pak morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu, izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije lako - rekao je Ukrajinac.
Uoči derbija oglasio se nekadašnji milanista Federico Giunti, koji je ostao upamćen po povijesnoj pobjedi Rossonera 6:0 iz 2001. godine, u kojoj je i sam zabio.

Danas Giunti ima potpuno drugačiju perspektivu — više ne razmišlja kao igrač nego kao analitičar, a posebnu pažnju posvećuje treneru Milana, Massimilianu Allegriju, svom nekadašnjem suigraču iz Perugie.
- U našoj svlačionici ja sam nosio traku, ali Allegri je bio pravi kapetan. On zna kako izgraditi autoritet i smiriti ekipu. Milan je trebao takvog lidera nakon turbulentne prošle sezone. Kod njega nema alibija — moraš dati sve“, rekao je Giunti.
O igraču koji bi mogao obilježiti susret bio je kratak, ali jasan:
- Luka Modrić! On je sam nogomet. Kad primi loptu, to je čista umjetnost.
Ključne riječi
Serie A Inter Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja