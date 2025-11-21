Naši Portali
ULAZI U KLUB 40

Modrića uoči najvećeg derbija usporedili s najlegendarnijim igračima Milana: Kao da se pomlađuju

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
21.11.2025.
u 18:55

Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama

Nogometaše Milana ove nedjelje očekuje veliki gradski derbi protiv Intera na njihovom San Siru. Bit će to 245. 'Derby della Madonnina', a prvi za kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića. Riječ je o jednom od najvećih nogometnih derbija ne samo u Italiji već i u Europi i poseban trenutak za svakog igrača koji ga ima priliku igrati.

Upravo je Modriću La Gazzetta dello Sport posvetila tekst uoči derbija, a tema mu je igrači koji su u milanskom derbiju zaigrali s 40 ili više godina te ga pritom usporedili s nekim od najvećih legendi oba milanska kluba. "Oni su igrači koji prkose vremenu i kao da se pomlađuju. Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama u dokumentima" - napisali su.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Modrić će tako ući u društvo igrača poput Paola Maldinija i Zlatana Ibrahimovića sa strane Rossonera te legendarnom interovog kapetana Javiera Zanettija. O Modriću su napisali: "Luka Modrić bit će četvrti četrdesetogodišnjak koji će zaigrati u milanskom derbiju nakon Maldinija, Zanettija i Ibrahimovića, kao štafetna utrka između generacije X i milenijalaca. S jednom iznimkom, Billyjem Costacurtom, koji je derbi igrao s 39 godina."

Milan se trenutačno nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice, dok je Inter na diobi prvog mjesta s Romom. Modrić i društvo tako bi pobjedom nad gradskim rivalom i kiksom Rome kod Cremonesea preuzeli vrh tablice.
Ključne riječi
Inter Milan Paolo Maldini Zlatan Ibrahimović Javier Zanetti Luka Modrić

