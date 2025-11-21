Modrića uoči najvećeg derbija usporedili s najlegendarnijim igračima Milana: Kao da se pomlađuju

Nogometaše Milana ove nedjelje očekuje veliki gradski derbi protiv Intera na njihovom San Siru. Bit će to 245. 'Derby della Madonnina', a prvi za kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića. Riječ je o jednom od najvećih nogometnih derbija ne samo u Italiji već i u Europi i poseban trenutak za svakog igrača koji ga ima priliku igrati.

Upravo je Modriću La Gazzetta dello Sport posvetila tekst uoči derbija, a tema mu je igrači koji su u milanskom derbiju zaigrali s 40 ili više godina te ga pritom usporedili s nekim od najvećih legendi oba milanska kluba. "Oni su igrači koji prkose vremenu i kao da se pomlađuju. Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama u dokumentima" - napisali su.

Modrić će tako ući u društvo igrača poput Paola Maldinija i Zlatana Ibrahimovića sa strane Rossonera te legendarnom interovog kapetana Javiera Zanettija. O Modriću su napisali: "Luka Modrić bit će četvrti četrdesetogodišnjak koji će zaigrati u milanskom derbiju nakon Maldinija, Zanettija i Ibrahimovića, kao štafetna utrka između generacije X i milenijalaca. S jednom iznimkom, Billyjem Costacurtom, koji je derbi igrao s 39 godina."

Milan se trenutačno nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice, dok je Inter na diobi prvog mjesta s Romom. Modrić i društvo tako bi pobjedom nad gradskim rivalom i kiksom Rome kod Cremonesea preuzeli vrh tablice.