Evo gdje gledati prijenos utakmice Dinama i Fenerbahčea s Maksimira

Dinamo danas od 21 sat na Maksimiru dočekuje Fenerbahçe u 1. kolu Europske lige. Plavi u utakmicu ulaze puni samopouzdanja nakon velike pobjede na Poljudu protiv Hajduka, kojom su prekinuli niz od dva prvenstvena susreta bez pobjede. Iako im je domaće prvenstvo prioritet, dobro stoje i u HNL-u, pa žele snažno otvoriti i europsku sezonu. Poraz na startu svakako bi im otežao put prema cilju – prolasku među 24 najbolje momčadi natjecanja.

Fenerbahče je dobro poznat protivnik Dinama. Upravo protiv Turaka otvorili su Europsku ligu 2018. godine i tada slavili s uvjerljivih 4:1, što je bio početak puta prema europskom proljeću nakon dugih 49 godina čekanja.

Novi sustav donosi osam utakmica u skupini i sigurno igranje i u siječnju, a Dinamo ima ambicije izboriti nokaut fazu. Za to im je potreban dobar start, ali momčad Marija Kovačevića još uvijek je nepoznanica na europskoj sceni. U dosadašnjem dijelu sezone pokazali su i vrlo dobre, ali i slabije dionice, pa će protiv snažnog Fenerbahčea morati ponoviti razinu igre s derbija protiv Hajduka.

Prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1, a svi bez pretplate utakmicu mogu slušati i na Drugom programu Hrvatskog radija. Prema kladionicama, blagi favorit je Fenerbahče.