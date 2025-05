Evo gdje gledati Modrićev oproštaj. Povijesni trenutak pratit će tisuće, a u igri je i poseban plan

Luka Modrić danas će odigrati svoju posljednju utakmicu u španjolskom prvenstvu u dresu Real Madrida. U klub je stigao 2012. godine i u međuvremenu postao kapetan, simbol i jedan od najvećih u povijesti kluba, s rekordnih 28 osvojenih trofeja. Iako se danas oprašta od La Lige, ovo nije kraj Modrićeve karijere u dresu Reala. Do kraja sezone očekuje ga još nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će Real igrati u skupini H s RB Salzburgom, meksičkom Pachucom i saudijskim Al Hilalom. Dvije najbolje momčadi iz svake skupine plasirat će se u osminu finala.

Oproštaj od španjolskog prvenstva za Modrića označava kraj jedne ere. Tijekom godina bio je jedan od ključnih igrača La Lige, a s Realom je osvojio 28 trofeja. Najveću individualnu nagradu osvojio je 2018. godine, kada je izabran za najboljeg nogometaša svijeta. Štoviše, do prošle sezone bio je posljednji dobitnik Zlatne lopte još uvijek aktivan na europskome tlu. Tek mu se na prošlogodišnjem izboru pridružio Rodri, no zbog ozljeda je s terena izbivao sve do svibnja. Drugi osvajači prestižne nagrade iz Modrićeve ere već su se odavno oprostili od najviše razine klupskog nogometa, a njegov oproštaj od Santiago Bernabeua možete pratiti na kanalu Arena Sport 5. Utakmica protiv Real Sociedada počinje u 16.15 sati.

"Ancelotti je iznio svoj plan za susret protiv Real Sociedada, a on uključuje posebnu gestu prema Luki Modriću. Cilj je da navijači okupljeni na Santiago Bernabéuu ovacijama isprate hrvatskog veznjaka. Zato je talijanski strateg otkrio Luki Modriću: 'Izvadit ću te prije kraja utakmice kako bi mogao reći zbogom publici s travnjaka.' Ovo će biti posljednja prilika navijačima da odaju priznanje radu koji je vezni igrač pokazivao otkad je došao u prvi tim u ljeto 2012. godine", piše Defensa Central.

U emotivnom pismu navijačima Modrić je poručio: "Dragi navijači Real Madrida, došao je trenutak. Trenutak za koji sam se nadao da nikad neće doći, ali takav je nogomet, i u životu sve ima svoj početak i kraj... U subotu ću odigrati svoju posljednju utakmicu na stadionu Santiago Bernabeu. Stigao sam 2012. godine s velikim uzbuđenjem što ću nositi dres najboljeg kluba na svijetu i s ambicijom da napravim velike stvari, ali nisam ni sanjao što će se sve dogoditi nakon toga. Odlazim s punim srcem. Srcem punim ponosa, zahvalnosti i neizbrisivih uspomena. I iako, nakon Svjetskog klupskog prvenstva, više neću nositi ovaj dres na terenu, ja ću uvijek biti madridista."

Danas će se, osim od Modrića, Real Madrid oprostiti i od trenera Carla Ancelottija. Talijanski strateg završava svoj drugi mandat u Madridu i preuzima dužnost izbornika brazilske reprezentacije. Real je vodio od 2013. do 2015. te ponovno od 2021. do ljeta 2025. U tom je razdoblju osvojio ukupno 15 trofeja, uključujući tri Lige prvaka, dvije La Lige, dva Kupa kralja i dva klupska svjetska prvenstva.

Na konferenciji za medije Ancelotti je izrazio emocije zbog rastanka: "Brzo se rasplačem. Bit će to dan pun emocija. Ako zaplačem, nema problema. Bit će lijepo, a sve ću podijeliti s Modrićem koji mi je bio nevjerojatna podrška tijekom ovog razdoblja u Real Madridu. On je fantastična osoba, legenda. Oprostiti se zajedno s njim bit će nešto posebno, nešto predivno. Imali smo snažnu povezanost i na terenu i izvan njega. Dijelili smo puno toga, od pobjeda do teških trenutaka. On je netko kome vjeruješ, tko ti uvijek pruži ruku. Zaslužuje najveće poštovanje, i čast mi je što ćemo zajedno zatvoriti ovo poglavlje."