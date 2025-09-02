Erlić: Ne kajem se zbog odluke o vjenčanju svog brata, borio sam se za sveti dres

Dan nakon okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu vatreni će odraditi još jedan trening. Na jednom od maksimirskih pomoćnih terena izabranici Zlatka Dalića brusit će formu za nadolazeće utakmice protiv Farskih otoka u petak, odnosno Crne Gore u ponedjeljak. Upravo će nezgodno gostovanje na krajnjem sjeveru Europe biti sljedeća utakmica Hrvatske koja je suvereno otvorila kvalifikacije pobjedama protiv Gibraltara i Češke. Trening vatrenih na rasporedu je u 18 sati, a prije njega su pred predstavnike medija izašli Borna Sosa i Martin Erlić kako bi najavili utakmicu. Prvi je riječ dobio Erlić:

- Ne treba nam puno uigravanja. Vratio sam se u reprezentaciju, sretan sam što sam tu. Imamo još koji dan za uigrati se, ali ne treba nam puno upoznavanja. Sretan sam što sam došao u novi klub. Novi tip nogometa, zadovoljan sam - rekao je Erlić.

- Livaković? Drago nam je, to je bitna karika, sad se smjestio u novi klub, želim mu da nam dođe u dobroj formi. Farski otoci? Ne poznajem baš dobro protivnika, ali i Crna Gora se borila s njima. Treba se priviknuti na umjetnu travu. Ako budemo pravi ne bi trebalo biti problema.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam opet tu. Malo su me te ozljede usporile, ali došao sam u pravu sredinu gdje me paze i to je bitno za mene. Vraćam se u staru formu. Danci? To se odigralo u par dana. Došla je ponuda, došli smo kod mene doma, odmah sam se zaljubio u njihov tip rada, ozbiljan su klub. Nisam očekivao to, ali možda mi je trebala promjena.

- Crna Gora? Trebamo samo razmišljati o Farskim otocima, korak po korak. Veseli me što ću igrati protiv Dinama u Europi, srest ću i neke bivše suigrače, bit će jedna dobra utakmica. Pričao sam s dečkima u klubu, trebamo uživati u svakoj utakmici i moramo dati svoj maksimum. Imamo dobre igrače.

- Vjenčanja? Ja mogu pričati o sebi. Imao sam bratovo vjenčanje kada sam bio prvi puta pozvan u Hrvatsku. Nikog nisam pitao, brat i nevjesta s obitelji bili su mi najveća podrška. Borio sam se za ovaj sveti dres. Donio sam odluku odmah, ne kajem se iskreno. Šalim se doma da će se brat ženiti opet, ha, ha. Pričao sam sa Ivom Olivari da vidim kad kreću pripreme, u dogovoru s njom, ako budu pripreme taj vikend mogu otići jedan dan, ali treba biti u kontaktu s izbornikom da se sve dogovori. Svjetsko prvenstvo je naš cilj, zašto razmišljati negativno o svemu.

Nakon Erlića riječ je dobio Sosa:

- Tek sam došao u novi klub pa nisam očekivao da ću odmah sve igrati. Zadovoljan sam, napredovat ću i sve će ići u svom smjeru. Gleda se tip utakmice koju igramo i što je potrebnije u tom trenutku. Vjerojatno će se tako i nastaviti u tijeku sezone. Premier liga? Nadam se da je to dobra prilika za mene, igramo Europu, dva kupa, 60-ak utakmica u sezoni. Da igraš pola, kao da igraš negdje cijelu sezonu. Imat ću minutažu u najjačoj ligi svijeta, to meni osobno nešto znači. PL je najbolja liga na svijetu, financijski su najmoćniji. To je liga za sebe, Englezi žive za nogomet, osjetiš drugačiju energiju, za sada sam impresioniran.

- Reprezentacija? Svatko od nas ide u potrazi za minutažom u klubu. Sad je jako bitna stvar pred nama, kvalifikacije za SP. Hvala Bogu, iskusio sam već jedno Svjetsko prvenstvo, sad idemo po novo. Dinamo? Nisam bio u Ajaxu nego u Torinu i nisam znao što će Ajax tražiti za mene. Čuo sam se sa Zvonom, radi jako dobre stvari za Dinamo. Imali smo par lijepih razgovora, nikad ne znaš što budućnost nosi.

- Kako dišemo? Najbolje na svijetu. Primarni cilj je uzeti 6 bodova. Manje bitan je rezultat pojedine utakmice, želimo se samo kvalificirati na SP - rekao je Sosa.