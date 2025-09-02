Naši Portali
HOBOTNICA VATRENIH

Ovako je Livaković u ponoćnoj objavi predstavljen u novom klubu: Pogledajte kako je to izgledalo

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.09.2025.
u 11:30

Objava o "Livijevom" transferu u Primeru stigla je u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka. U dresu Fenerbahčea odigrao je 74 utakmice u protekle dvije sezone (57 u turskoj Superligi, šest u Europskoj ligi, šest u Konferencijskoj ligi i pet u kvalifikacijama za Ligu prvaka), pri čemu je 26 puta sačuvao mrežu netaknutom.

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković karijeru će nastaviti u redovima španjolskog prvoligaša Girone, objavio je klub sa stadiona Montilivi. Livaković u Gironu stiže na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone.

"Poznat po svojoj samouvjerenosti, refleksima i obranama jedanaesteraca, Livaković je bio ključni igrač u odlučujućim trenucima za hrvatsku reprezentaciju. Njegovim dolaskom, Girona jača svoju vratarsku poziciju igračem s dokazanim rezultatima i bogatim međunarodnim iskustvom," objavio je španjolski klub.

Tijekom karijere branio je i za Dinamo, te Zagreb. Za reprezentaciju je branio 66 puta osvojivši svjetsko srebro (2018) i broncu (2022), te srebro u Ligi nacija (2023). U Gironu je stigao i španjolski veznjak Bryan Gil (24) iz Tottenhama. Gil je potpisao ugovor na pet godina uz odšetu od 10 milijuna eura. Gil je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gironi koja je sada otkupila njegov ugovor. Girona se nakon tri kola nalazi na posljednjem mjestu Primere s tri poraza i 1-10 razlikom golova.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Girona Dominik Livaković

