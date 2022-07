Epic Brozo krenuo u posao s kanabisom: Moju kremu s CBD-om testirali su i suigrači

Ni sekundu od četiri utakmice u paklenom lipanjskom ritmu Lige nacija nije propustio Marcelo Brozović. Nakon 47 utakmica, koliko ih je odigrao prošle sezone u dresu talijanskog Intera, doslovce je u susretima Lige nacija igrao i trčao kao da je sezona tek počela, a ne završila.

Pretpostavljali su svi da će se odmoriti barem jedno poluvrijeme, govorio je o tome u najavama utakmica i sam izbornik Zlatko Dalić, ali svaki put kada bi se u razgovorima unutar svlačionice potegnulo to pitanje Marcelo je nedvojbeno govorio kako želi i može na terenu biti do samog kraja.

Nedvojbeno je kako su za to zaslužni mnogi faktori, od predanih treninga do genetičkih predispozicija, ali sigurno ima nešto i u preparatima koji se koriste za oporavak, jer pretrčati 14-15 kilometara po utakmici, i tako svaka tri dana, teško bi bilo bez nekakve "pomoći sa strane". Da sami ne nagađamo o kakvoj se to pomoći radi, za odgovor smo pitali samog Brozovića.

Pikado kao rezerva

– Kao profesionalni sportaš konstantno sam suočen s velikim fizičkim naporima te svakodnevno koristim proizvode za regeneraciju i opuštanje mišića. Upravo zbog toga došao sam na ideju da i sam doprinesem razvoju takvog proizvoda za vrhunske sportaše stvaranjem svog branda MB77 što sam i učinio u suradnji s hrvatskom tvrtkom Kirocorps, čija je vlasnica moja menadžerica Marina Mikulić – govori Brozović. Rezultat je regenerirajuća krema za zglobove i mišiće s CBD-om, što je ujedno i prvi proizvod s CBD-om za sportaše koji je testiran upravo na sportašima pod povećalom farmaceutskih stručnjaka.

– Proizvod je zbog toga jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Razvoj je bio dugotrajan, testirali smo puno uzoraka dok nismo bili zadovoljni učinkovitošću kreme čije sastavnice prodiru duboko u tijelo zbog čega je iznimno učinkovita i potentna. Nisam želio tek tako dati nekome da napravi kremu i meni samo predstavi gotov proizvod, nego sam i sam sudjelovao u testiranjima, i to prvenstveno na svojoj koži, tako da iz prve ruke mogu dati detaljne povratne informacije pa da ispravimo ono čime nismo zadovoljni – kaže Marcelo koji je priznao da je kremu, iako je ona javnosti predstavljena tek prije desetak dana, već redovito koristio pred kraj sezone u Interu te u lipanjskom ciklusu Lige nacija. Logično, nameće se pitanje i je li kremu podijelio suigračima?

Foto: MB77

– Naravno, mislim da je to najmanje što sam mogao napraviti s obzirom na to da su i neki od njih bili uključeni u cijeli projekt od samog početka. Davali su mi podršku, a i sami su koristili kremu na sebi još dok smo je razvijali pa mi je bilo lakše sve skupa pretvoriti u ovaj proizvod za koji doista mislim da je dobar. Znam pouzdano da su svi oni koji su je probali kremu nastavili koristiti i da su jako zadovoljni – ističe Brozović koji napominje i kako je cijeli proces, od ideje do toga da se proizvod nađe na policama, trajao nešto više od godinu dana.

Inače, iako su kremu testirali vrhunski sportaši, ona je namijenjena i rekreativcima, odnosno svima onima koji se redovito, makar i amaterski, bave bilo kakvim sportovima ili fizičkim aktivnostima. Da će ovakav proizvod izbaciti na tržište, Marcelo je objavio još u ožujku, i to doslovce samo desetak minuta nakon što je potpisao četverogodišnji ugovor s Interom, vrijedan 8 milijuna eura neto (bez bonusa), što ga je stavilo na pijedestal kao najbolje plaćenoga igrača u svlačionici talijanskog kluba.

A upravo je brend MB77 koji je osnovao prošle godine u rujnu, a u sklopu kojeg, kako otkriva, do kraja godine planira izbaciti još nekoliko proizvoda koji će upotpuniti postojeći asortiman u kojem je za sada dostupna spomenuta krema, itekako vezan za talijanski klub kojem je naš veznjak itekako odan. MB predstavlja, logično, njegove inicijale, a 77 je broj koji nosi na dresu u Interu. Pa ne bi imalo smisla da je osnovao brend pa promijenio klub i broj. Iako će neki to možda pomisliti, nije ovo prvi Marcelov probitak u poduzetničke vode.

Lani u srpnju na tržište je plasirao kolekciju majica s natpisom Epic Brozo i stiliziranim logotipom bombe koju ima istetoviranu na vratu, a koja se ponavlja i u dizajnu kreme koju sada plasira na tržište. Bomba je inače nadimak njegova oca Ivana. Razvoj Brozovićeva brenda počeo je u rodnoj Velikoj Gorici gdje je Marcelo još 2017. kupio kuću s kafićem koji je nazvao Epic Brozo.

Marcelo je zapravo tražio stan u Velikoj Gorici, no na kraju je našao te kupio kuću koja ima ono što je zapravo uvijek želio, lokal u kojemu može igrati pikado. U gornjem dijelu je stan, a u donjem kafić. Kafić uspješno radi i danas, a tko zna, možda tamo, ako mu sezona nije u jeku, zateknete i Marcela kako baca strelice. Ali nemojte se nadati da ćete ga pobijediti jer pikado taj naš reprezentativac "rastura", što je potvrdio i Ivica Olić koji je od 2018. pomoćnik Zlatku Daliću, a koji je opisao i što su igrači na svom putu do svjetskog srebra prije četiri godine radili u slobodno vrijeme.

– Neki su igrali PlayStation, ali većinu vremena provodili su na pikadu. Ima nekoliko stvarno dobrih igrača, osobito Marcelo Brozović. On 180 ne pogađa slučajno. Ima samo 26 godina i, ako ovako nastavi, može zaraditi novac i u pikadu nakon nogometne karijere. Dosta se igrao i stolni tenis, tu je bilo izjednačenije. Iako je Brozović i u tom sportu jedan od najboljih, Dejan Lovren i Luka Modrić su također dobri – kazao je Olić. A lepezi sportova i igara koje Marcelu leže treba svakako pridodati i fliper, biljar i stolni nogomet. Tko zna, možda bi pobijedio i u jedenju čajne jer ostala je upamćena izjava Dejana Lovrena od prije četiri godine:

Dvije "kile" čajne

– Prije finala SP-a pojeo je dvije kile čajne, dva kroasana, popio kolu... I pretrči svejedno 15 kilometara bez problema. Kad ga pitam kako to može, pokaže prema nebu i samo kaže: "Čajna, čajna." Nije mi to jasno – kazao je Lovren i dodao:

– Kad bih ja pojeo tako nešto, ne bih četiri dana došao k sebi.

Nadamo se da će Brozović sve nabrojeno imati i u bazi u Kataru, od čajne do svoje kreme, pa nek' u kombinaciji s tim magičnim duom pobjeđuje svaki dan, jedan u nogometu, drugi na fliperu, treći u biljaru, četvrti u pikadu, pa onda opet na nogometnom travnjaku, i tako u krug.