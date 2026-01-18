Hrvatske prvakinje čeka jedno od najtežih gostovanja, nikad u povijesti ih nisu pobijedile

Rukometašice Podravka Vegete danas očekuje jedno od najtežih gostovanja u Ligi prvakinja. U Érd Aréni suprotstavit će im se mađarski velikan Ferencváros, ekipa protiv koje Koprivničanke u povijesti nikada nisu slavile. Novi izazov za rukometašice Podravka Vegete na rasporedu je u 16 sati, kada će u sklopu desetog kola EHF Lige prvakinja istrčati na parket Érd Aréne. S druge strane stajat će domaći Ferencváros, trenutačno trećeplasirana ekipa skupine B koja igra u sjajnoj formi.

Ono što ovom dvoboju daje dodatnu težinu jest povijest međusobnih susreta, koja je u potpunosti na strani mađarske ekipe. Naime, Podravka u svojoj bogatoj povijesti nikada nije uspjela pobijediti Ferencváros u službenoj utakmici.

Crna tradicija broji 12 poraza i samo jedan remi, a posljednji dvoboj odigran u Koprivnici krajem listopada prošle godine završio je pobjedom gošći 37:33. Ipak, taj susret treba uzeti s dozom rezerve jer je hrvatski prvak tada bio oslabljen neigranjem čak pet igračica, dok je ključna obrambena karika, Debelić, igrala sa samo 50 posto snage.

Ferencváros, pod vodstvom trenera Jespera Jensena, ove sezone djeluje kao iznimno dobro posložen stroj, iako početak nije bio obećavajući. Nakon promjena na klupi i pet uvodnih utakmica u Ligi prvakinja bez pobjede, ekipa je pronašla pobjedničku formulu i sada djeluje nezaustavljivo. Ključ njihova uspjeha leži u nekoliko ključnih statističkih pokazatelja: gotovo nikad ne gube utakmicu kada im je postotak realizacije posjeda iznad 57 posto, a učinkovitost šuta veća od 60 posto. Jednako je važna i kontrola lopte; dokle god drže postotak izgubljenih lopti ispod 16 posto, njihova pobjeda vrlo je izvjesna.

Glavna snaga mađarske ekipe koncentrirana je u rukama četiriju igračica koje su njezina okosnica. Vanjske igračice Emily Bölk, Katrin Klujber i Andrea Lekić te krilo Angela Malestein zajedno postižu više od 68 posto svih golova ekipe te su zaslužne za čak 81 posto asistencija.