Tko je 'tajanstveni liječnik' s kojim surađuje Novak Đoković? Ovo je mnoge iznenadilo

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača svih vremena, uoči nove sezone napravio je značajnu promjenu u svom timu. Angažirao je doktora Marka Kovača, stručnjaka za fizičku pripremu, s jasnim ciljem: riješiti problem sve učestalijih ozljeda. Sam Đoković je priznao da mu se ne sviđa kako njegovo tijelo reagira na napore te je slikovito poručio da pokušava "rekonstruirati svoju mašinu". Ovim potezom poslao je jasnu poruku da ne odustaje od borbe za najveće trofeje i da želi produžiti karijeru na vrhunskoj razini.

No, tko je zapravo Mark Kovač? Riječ je o međunarodno priznatom stručnjaku u područjima biomehanike, fiziologije i oporavka sportaša. Amerikanac je doktorirao na polju fiziologije vježbanja, osnivač je "Kovacs Instituta", a radio je sa stotinama vrhunskih sportaša, uključujući teniske zvijezde Johna Isnera i Coco Gauff. Kao bivši profesionalni tenisač i autor sedam knjiga, Kovač je jedno od najrelevantnijih imena u svijetu sportske znanosti.

Đoković je otkrio da je suradnja započela u Ateni, gdje su zajedno proveli tjedan dana. "On je veoma kvalificiran stručnjak za biomehaniku i kinetički lanac, to je najveći razlog zašto smo ga angažirali", izjavio je Đoković. Priznao je da je "vrijeme uzelo danak" te da se ne kreće kao prije. "Možda sam izgubio desetinke u brzini. Sada mi je potrebno kompenzirati što sam izgubio, unaprijediti se kako bih mogao sakriti slabosti i naglasiti prednosti u natjecanju s Alcarazom i Sinnerom", iskreno je rekao Đoković.

Epitet "tajanstvenog" doktora Kovač je dijelom zaradio još 2022., kada je javno branio Đokovića zbog "tajnog" napitka tijekom meča u Parizu, sugerirajući da bi se moglo raditi o "tajnom oružju". Ta aura tajnovitosti sada je pojačana Đokovićevim izjavama o potrebi da "sakrije slabosti" i ne otkriva detalje rada. "Nadam se da će se to na čemu sam radio primijetiti u igri. To su ipak stvari koje trebaju ostati tajna našeg tima", zaključio je, dodatno zaintrigiravši javnost uoči novih izazova.