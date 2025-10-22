Engleski mediji otkrivaju: Gvardiol je zbog ovoga jako naljutio Pepa, on mu je to baš zamjerio

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojega je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2-0 pobjedi protiv Villarreala. Strijelci za City, koji sada ima sedam bodova, bili su Haaland (17) i Bernardo Silva (40). Za svoj nastup Joško Gvardiol je od Sofascorea dobio visoku ocjenu 7.5. U utakmici je imao 70 od 78 točno predanih lopti, od čega je 28 od 33 bilo na polovici suparnika. Ostvario je 2/2 klizećih startova, osvojio dva posjeda, te je pobijedio 3/4 duela na tlu i 3/5 u zraku. Sedam puta je otklonio opasnost, ali je izgubio čak osam posjeda lopte.

Ipak, nogometni portal Goal mu je dao najlošiju ocjenu među igračima Cityja i to 5/10, ističući kako mu je nedostajala koncentracija, a u jednom trenutku je razbjesnio menadžera Pep Guardiolu krivom predajom lopte. Daily Express i Manchester Evening News dali su mu šesticu uz napomenu da je Guardiola bio nezadovoljan njegovom igrom.

Drugi hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je od Sofascorea dobio ocjenu 7.0. Bio je precizan u svim dodavanjima, ostvarivši 15/15 točnih dodavanja na polovici suparnika i 20/20 na polovici Cityja. Uz jedan izgubljeni posjed, imao je jedan osvojeni posjed, jednu otklonjenu opasnost i 2/3 osvojenih duela na travnjaku.

Manchester Evening News piše da je Kovačić dao nekoliko izvrsnih lopti prema Haalandu i suigračima, nagradio ga ocjenom 7, dok Daily Express također mu je udijelio sjajnu sedmicu. S druge strane, Goal navodi da se njegova igra poklopila s boljim razdobljem igre Villarreala i ocjenjuje ga kao Joška s 5/10.