Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDNIM POTEZOM

Engleski mediji otkrivaju: Gvardiol je zbog ovoga jako naljutio Pepa, on mu je to baš zamjerio

UEFA Champions League - Villarreal v Manchester City
Foto: Pablo Morano/REUTERS
1/12
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.10.2025.
u 07:21

Dva hrvatska reprezentativca bila su u akciji za Manchester City u sklopu gostovanja kod Villarreala u Ligi prvaka

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojega je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2-0 pobjedi protiv Villarreala. Strijelci za City, koji sada ima sedam bodova, bili su Haaland (17) i Bernardo Silva (40). Za svoj nastup Joško Gvardiol je od Sofascorea dobio visoku ocjenu 7.5. U utakmici je imao 70 od 78 točno predanih lopti, od čega je 28 od 33 bilo na polovici suparnika. Ostvario je 2/2 klizećih startova, osvojio dva posjeda, te je pobijedio 3/4 duela na tlu i 3/5 u zraku. Sedam puta je otklonio opasnost, ali je izgubio čak osam posjeda lopte.

Ipak, nogometni portal Goal mu je dao najlošiju ocjenu među igračima Cityja i to 5/10, ističući kako mu je nedostajala koncentracija, a u jednom trenutku je razbjesnio menadžera Pep Guardiolu krivom predajom lopte. Daily Express i Manchester Evening News dali su mu šesticu uz napomenu da je Guardiola bio nezadovoljan njegovom igrom.

Drugi hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je od Sofascorea dobio ocjenu 7.0. Bio je precizan u svim dodavanjima, ostvarivši 15/15 točnih dodavanja na polovici suparnika i 20/20 na polovici Cityja. Uz jedan izgubljeni posjed, imao je jedan osvojeni posjed, jednu otklonjenu opasnost i 2/3 osvojenih duela na travnjaku.

Manchester Evening News piše da je Kovačić dao nekoliko izvrsnih lopti prema Haalandu i suigračima, nagradio ga ocjenom 7, dok Daily Express također mu je udijelio sjajnu sedmicu. S druge strane, Goal navodi da se njegova igra poklopila s boljim razdobljem igre Villarreala i ocjenjuje ga kao Joška s 5/10.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Liga prvaka Manchester City Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još