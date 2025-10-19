Navijači iz Splita na utakmicu u Manchesteru sve nasmijali duhovitim transparentom i porukom Gvardiolu

Zanimljivo društvo ovog je vikenda iz Splita otputovalo u Englesku. Subotu su proveli u Manchesteru gdje su gledali utakmicu Manchester City - Everton (2:0). Oba pogotka na toj utakmici postigao je Erling Haaland.

Prije utakmice slikali su se ispred stadiona s transparentom 'Joško, gladni smo i žedni'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Bila je to poruka za našeg reprezentativca Joška Gvardiola. Poznajući Joška, sigurno dečke nije odbio, ako je došlo do susreta. Inače, naš as u Manchester Cityju spomenutu je utakmicu gledao s klupe, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 86. minutu susreta.

U društvu s veselom ekipom je i nekadašnji igrač Hajduka Frane Bućan. Simpatično društvo odmah je postalo viralna priča na internetskim portalima...

VEZANI ČLANCI: