Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
GOSTOVANJE U ENGLESKOJ

Navijači iz Splita na utakmicu u Manchesteru sve nasmijali duhovitim transparentom i porukom Gvardiolu

Dalmatinski portal
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 21:26

Zanimljivo društvo ovog je vikenda iz Splita otputovalo u Englesku. Subotu su proveli u Manchesteru gdje su gledali utakmicu Manchester City - Everton (2:0)

Zanimljivo društvo ovog je vikenda iz Splita otputovalo u Englesku. Subotu su proveli u Manchesteru gdje su gledali utakmicu Manchester City - Everton (2:0). Oba pogotka na toj utakmici postigao je Erling Haaland.

Prije utakmice slikali su se ispred stadiona s transparentom 'Joško, gladni smo i žedni'.


Bila je to poruka za našeg reprezentativca Joška Gvardiola. Poznajući Joška, sigurno dečke nije odbio, ako je došlo do susreta. Inače, naš as u Manchester Cityju spomenutu je utakmicu gledao s klupe, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 86. minutu susreta.

U društvu s veselom ekipom je i nekadašnji igrač Hajduka Frane Bućan. Simpatično društvo odmah je postalo viralna priča na internetskim portalima...

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Gvardiol Hrvatska Manchester City Navijači

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još