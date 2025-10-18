Naši Portali
KAO OTAC I SIN

Bivši Gvardiolov suigrač otkrio tko je bolji trener između Kloppa i Guardiole: 'Ne sjećam se da je netko igrao bolje'

Football Soccer Britain - Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League - Etihad Stadium - 17/9/16 Manchester City's Ilkay Gundogan celebrates scoring their fourth goal with team mates Action Images via Reuters / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONL
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.10.2025.
u 12:07

Te sezone kad smo osvojili trostruku krunu, sve je izgledalo tako lagano jer smo jednostavne stvari radili savršeno. Ne sjećam se da je Itko igrao bolji nogomet

Ilkay Gundogan ovog je ljeta po drugi puta napustio Manchester City te se pridružio turskom velikanu Galatasarayu. U svom prvom mandatu među Građanima, Gundogan je godinama bio jedan od ključnih igrača u sistemu Pepa Guardiole i sudjelovao u osvajanju čak pet naslova u Premeirshipu kao i u osvajanju trostruke krune 2023.

Ukupno je za City upisao čak 358 nastupa i postigao 65 pogodaka uz 47 asistencija. Treba reći kako je u mlađim danima bio i jedan od ključnih igrača u Borussiji Dortmund pod vodstvom Jurgena Kloppa te igrao finale Lige prvaka 2013. kada su Žuto-crni poraženi od Bayerna

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Sada je u razgovoru s The Athleticom otkrio koji je od dvojice ponajboljih trenera u posljednjih 15-ak godina po njemu po njegovom mišljenju bolji: 

- Moram biti iskren i reći Pep. Zbog svega što smo postigli zajedno i dominantnog načina na koji smo to postigli - započeo je Gundogan pa objasnio svoj izbor

- Imali smo i puno uspjeha u Dortmundu obožavao sam njihov stil nogometa. Stvarno poštujem Jurgena kao trenera i kao osobu. Svaki put kada bismo se vidjeli, čak dok je on bio u Liverpoolu, zagrlili bismo se čvrsto kao otac i sin. Međutim, pod Pepom je sve bilo jasnije. Obojica su imali ogorman utjecaj na moj razvoj, ali Pepov taktički aspekt, igra na posjed, osjećam se ugodnije u takvom sistemu nego u tranzicijskom nogometu.

VEZANI ČLANCI: 

Opisao je i kako je Guardiola utjecao na njega kao igrača: 

- Sebe vidim kao jednostavnog igrača jer toliko volim ovu igru. Smatram da je dovoljno raditi jednostavne stvari savršeno. Te sezone kad smo osvojili trostruku krunu, sve je izgledalo tako lagano jer smo jednostavne stvari radili savršeno. Ne sjećam se da je Itko igrao bolji nogomet osim možda Barcelone s Xavijem, Iniestom, Busquetsom i Messijem

Jurgen Klopp Pep Guardiola Ilkay Gundogan

