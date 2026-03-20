EKSKLUZIVNO Zlatko Dalić sada neće potpisati novi ugovor s HNS-om, evo koji su razlozi!

Hoće li i kada izbornik vatrenih Zlatko Dalić (59) potpisati novi ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom? – pitanje koje mjesecima već visi u zraku, a odgovor je u sferi nagađanja. Sada je napokon i tome došao kraj, saznajemo kako ta priča barem za sljedećih nekoliko mjeseci postaje – netema.

Naime, situaciju oko izbornikove pozicije iskristalizirao nam je visoko plasirani i dobro upućeni izvor iz HNS-a, a on tvrdi: Zlatko Dalić za sada neće potpisivati novi ugovor s HNS-om, niti će ta tema uopće biti na stolu - sve do posljednjeg nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Evo i zašto:

- Najprije, izbornik ima važeći ugovor do kraja Svjetskog prvenstva, te ne smatra kako bi se novim ugovorom već sada trebao osiguravati za sljedeće razdoblje. Njegov odnos s predsjednikom Kustićem takav je da se njih dvojica mogu oko nastavka suradnje dogovoriti „za minutu” – kaže naš sugovornik i nastavlja:

- Premda je Dalić zahvalan Savezu - koji je iskazao želju da ga zadrži i u sljedećem kvalificikacijskom ciklusu - on u ovom trenutku želi potpuni mir i fokusiran je samo na pripreme za Svjetsko prvenstvo, na kojemu će pokušati osvojiti još jednu medalju. Izbornik je pritom stava kako njegov sadašnji status ne može imati nikakvog utjecaja na igrače; niti bi oni bolje igrali na SP-u kada bi znali da izbornik ima novi ugovor, niti bi bili išta lošiji sa saznanjem da izbornik nije potpisao novi ugovor.

Tako se stvari oko izbornika neće još neko vrijeme pomaknuti s mrtve točke, što je za reprezentaciju zapravo – najbolje. Izbornik će neopterećen nepotrebnim formalnostima spokojno graditi formaciju za Svjetsko prvenstvo, a Kustić i Savez također znaju na čemu su, i - svima dobro. Naravno, osim onima koji pretendiraju na Dalićevu poziciju.

Pa kad smo već kod njih, ako se nakon Svjetskog prvenstva nekim čudom i dogodi razlaz HNS-a i Dalića, novi izbornik naslijedio bi dobro selektiranu, u svakom smislu posloženu reprezentaciju, s jasno naznačenim pravilima ponašanja.

Zlatko Dalić preuzeo je hrvatsku reprezentaciju u listopadu 2017. godine, uoči posljednje utakmice kvalifikacijske skupine za SP protiv Ukrajine u Kijevu. Tog dana, kada se ekspresno pojavio na letu za Kijev, Dalić nije bio izbornik s ugovorom, kao i u sljedeće dvije utakmice dodatnih kvalifikacija s Grčkom. Prvi ugovor potpisao je tek kada je Hrvatskoj osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Od tada je nekoliko puta produživao suradnju s HNS-om, posljednji put u ožujku 2023. godine – kada se obvezao da će ostati izbornik do kraja Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Dalić je Hrvatsku vodio u 103 utakmice; ima 58 pobjeda, 20 remija i 25 poraza. Jedini je izbornik, uz Bilića, koji je s Hrvatskom bio na dva europska prvenstva, a sada ide i na svoje treće Svjetsko prvenstvo. Jedini je hrvatski izbornik s dvije svjetske medalje, srebrom iz 2018. i broncom 2022. godine, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. godine. Samo jednom s Hrvatskom nije prošao u drugi krug velikog natjecanja, na Euru 2024. u Njemačkoj.

Dalić je u svom mandatu na klupi Hrvatske pobijedio pet svjetskih prvaka – Argentinu, Englesku, Španjolsku, Brazil i Francusku, te šest europskih prvaka – Grčku, Španjolsku, Francusku, Dansku, Nizozemsku i Portugal.