Dvostruki izazov za Mladost: Kaštela i Mursa stoje na putu trofejima

Odbojkašice i odbojkaši Mladosti spremni su za sutrašnja finala Supersport Kupa Hrvatske kojima je domaćin pulski Dom sportova Mate Parlov.

Prvo se odbojkašice Mladosti od 16 sati za trofej Kupa Hrvatske Snježana Ušić bore protiv ŽOK Ribola Kaštela, a potom od 20 sati i odbojkaši Mladosti u finalu Kupa Hrvatske Vinko Dobrić protiv MOK Mursa-Osijek. Bit će to repriza prošlogodišnjih finala, no Mladost se nada da će se trofeji ove godine ipak vratiti u Dom odbojke.

"Ribola je izuzetno dobra ekipa, s jako malo izgubljenih utakmica u glavnom dijelu Superlige i s uzlaznom putanjom u igri. Mi smo ih dobili dva puta ove sezone u Prvenstvu, nadamo se da će tako biti i sutra i da nećemo ponoviti prošlogodišnje finale Kupa. Vjerujem u svoju ekipu, dobro smo se taktički pripremile i mislim da će to sve super proći. Fokusirane smo, ali i uzbuđene, jer ipak se borimo za trofej, a jako ga želimo", kaže srednja blokerica Rita Bogati Pantelić.

"Iako sam prije Mladosti igrala u Puli, Dom sportova Mate Parlov neće biti moja prednost, jer nisam puno puta igrala u toj dvorani, nego na Velom Vrhu. Ali, dolaze mi obitelj i prijatelji na finale, tako da ćemo imati jaku podršku s tribina", dodala je.

Odbojkaši Mladosti drugi put ovog tjedna susrest će se s Mursom. Tri puta slavila je Mladost ove sezone, no Mursa ih je pobijedila u utorak u polufinalu MEVZA lige (3-1) koju su na kraju i osvojili po prvi put u povijesti, dok je Mladost brončana.

"Iza nas je svježa utakmica polufinala MEVZA lige koju smo izgubili. Možda za neke šokantno, a ni nama nije dobro sjelo. Ali, već sutra imamo priliku za popravak i revanš. Nadam se da ćemo tu priliku iskoristiti na najbolji mogući način, da ćemo u utakmicu ući hladne glave, s puno boljim pristupom nego u Osijeku. Po mom mišljenju, možda smo malo i podcijenili Mursu, s obzirom na prethodne tri utakmice ove sezone s njima u kojima smo pobjeđivali. Očekujem puno bolji pristup i puno bolju predstavu s naše strane", rekao je prije puta u Pulu iskusni primač-pucač Mladosti Ivan Zeljković.

"Drukčiji pristup i bolja mentalna priprema donijet će potpuno drukčiju utakmicu nego je bila u Osijeku u utorak. I dalje smatram da smo kvalitetnija ekipa, ali naravno, to treba pokazati na terenu. Sve je na nama", poručio je Zeljković.