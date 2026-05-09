Indi ispred Ante Šimleše

Na utakmici visine prepona 1,45 metara, u sklopu Svjetskog kupa koji se održava na Etno farmi Mirnovec, pobjedu je odnio slovenski jahač Gaj Riossa s grlom Merle. Ovim je trijumfom osvojio i glavnu nagradu od 7000 eura. Drugo mjesto pripalo je Talijanu Albertu Zorziju na grlu Idelfranco, dok je treći bio njegov sunarodnjak Davide Kainich s grlom Qemotion. Čak deset jahača i jahačica prošlo je zahtjevni parkur bez ijednog rušenja, a među njima su bili i hrvatski predstavnici Ante Šimleša i Indi Šimleša.

Indi Šimleša s grlom Camacho dugo je držala vodeću poziciju, sve dok je nije prestigao Talijan Alberto Carrara, koji je nastupio kao 29. od ukupno 51 natjecatelja. Indi je na kraju zauzela deseto mjesto, dok je ispred nje završio i Ante Šimleša s grlom Deja Vu de Elizie. Natjecanje nije prošlo bez padova, no srećom bez težih ozljeda. Jedan od pehova doživjela je Lucija Arleta Šestan, čiji se konj zaustavio neposredno ispred prepone, zbog čega je završila na tlu. Budući da se ova utakmica boduje za svjetsku rang-listu, hrvatski predstavnici osvojili su vrijedne bodove.

Treći dan natjecanja započeo je utakmicama na nižim visinama prepona. U utakmici visine jednog metra slavio je Austrijanac Roman Hauer na grlu Romina. Drugo mjesto osvojila je Slovenka Lina Rojko s grlom Infinity, dok je sjajna treća bila hrvatska jahačica Iva Karla Krmek na grlu Ci-Ci-Chamonix. Nina Madirazza završila je sedma, a Josip Jadrijević deveti. U utakmici visine prepona 1,15 metara pobijedila je Mađarica Karolina Krucso. Od hrvatskih predstavnika najbolji rezultat ostvarila je Veronika Krištofić, koja je s grlom Conoa osvojila šesto mjesto.

Grk Angelos Touloupis nastavio je s odličnim nastupima u Samoboru te je ostvario još jednu pobjedu, ovoga puta u utakmici visine prepona 1,25 metara. Najbolji plasman među hrvatskim jahačima ostvario je Boris Krsnik, koji je s grlom Chloe Blue zauzeo 15. mjesto.