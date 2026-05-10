Kineskinje sedmi put zaredom postale svjetske prvakinje u stolnom tenisu

Kineske stolnotenisačice sedmi su sut zaredom osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu SP-a u Londonu svladale Japan sa 3-2.

Kina i Japan šesti put zaredom su se sastali u finalu ekipnog SP-a, u svih šest navrata slavile su Kineskinje iako su Japanke vodile sa 2-1, baš kao i prije dvije godine u Busanu.

Japan je poveo zahvaljujući Miwi Harimoto koja je svladala Manyu Wang sa 3-2 (11-2, 11-4, 6-11, 4-11, 11-4), na 1-1 poravnala je Yingsha Sun 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) pobjedom protiv Hine Hayate da bi novu prednost Japanu osigurala Honoka Hashimoto 3-1 (11-6, 5-11, 11-6, 11-8) pobjedom protiv Man Kuai. No, u posljednja dva meča Japanke nisu uspjele osvojiti niti set. Prvo je Sun nadigrala Harimoto sa 3-0 (11-2, 11-4, 11-6), a onda je Wang bila bolja od Hayate sa 3-0 (11-7, 11-7, 11-5).

U zadnjih 50 godina Kineskinje su osvojile 23 od 25 naslova ekipnih prvakinja, jedina dva poraza u finalima doživjele su 1991. od Južne Koreje te 2010. od Singapura.

Kasnije u nedjelju u muškom finalu također će igrati Kina i Japan.