Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVLADALE JAPAN

Kineskinje sedmi put zaredom postale svjetske prvakinje u stolnom tenisu

Stolni tenis
Sanjin Strukic/Pixsell
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 19:33

Kina i Japan šesti put zaredom su se sastali u finalu ekipnog SP-a, u svih šest navrata slavile su Kineskinje iako su Japanke vodile sa 2-1, baš kao i prije dvije godine u Busanu.

Kineske stolnotenisačice sedmi su sut zaredom osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu SP-a u Londonu svladale Japan sa 3-2.

Kina i Japan šesti put zaredom su se sastali u finalu ekipnog SP-a, u svih šest navrata slavile su Kineskinje iako su Japanke vodile sa 2-1, baš kao i prije dvije godine u Busanu.

Japan je poveo zahvaljujući Miwi Harimoto koja je svladala Manyu Wang sa 3-2 (11-2, 11-4, 6-11, 4-11, 11-4), na 1-1 poravnala je Yingsha Sun 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) pobjedom protiv Hine Hayate da bi novu prednost Japanu osigurala Honoka Hashimoto 3-1 (11-6, 5-11, 11-6, 11-8) pobjedom protiv Man Kuai. No, u posljednja dva meča Japanke nisu uspjele osvojiti niti set. Prvo je Sun nadigrala Harimoto sa 3-0 (11-2, 11-4, 11-6), a onda je Wang bila bolja od Hayate sa 3-0 (11-7, 11-7, 11-5).

U zadnjih 50 godina Kineskinje su osvojile 23 od 25 naslova ekipnih prvakinja, jedina dva poraza u finalima doživjele su 1991. od Južne Koreje te 2010. od Singapura.

Kasnije u nedjelju u muškom finalu također će igrati Kina i Japan.
Ključne riječi
Stolni tenis Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!