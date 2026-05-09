Kineskinje i Japanke ponovo u finalu ekipnog SP-a u stolnom tenisu

Šesti put u nizu u finalu ekipnog Svjetskog prvenstva u stolnom tenisu, koje se ove godine održava u Londonu, međusobno će igrati reprezentacije Kine i Japana.

Kineskinje su u polufinalu pobijedile Rumunjsku 3-0, dok su Japanke s identičnih 3-0 bile bolje od njemačke reprezentacije.

U nedjelju će Kineskinje loviti 24. zlatnu medalju u povijesti, kao i sedmu u nizu. Japanke imaju pet srebra s posljednjih pet prvenstava, a ukupno su skupile osam zlata, osam srebra i deset bronci na svjetskim prvenstvima.

Japanke su protiv Njemica povele 1-0 nakon pobjede Miwe Harimoto protiv Ying Han od 3-1 (5-11, 12-10, 11-3, 11-8). Veliku je pobjedu potom ostvarila Hina Hayata koja je nadoknadila 0-2 u setovima i nadjačala Sabinu Winter s 3-2 (10-12, 6-11, 11-5, 11-9, 11-6). Pobjeda Japana je zaokružena nakon što je Hanoko Hashimoto pobijedila Ninu Mittelham s 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Na putu do novog finala Kineskinje u polufinalu nisu izgubile niti jedan set protiv Rumunjske. Prvo je Yingsha Sun bila bolja od Elizabete Samare s 11-3, 11-4, 11-5. Potom je Manyu Wang svladala Bernadette Szocs s 11-4, 11-9, 12-10. Za kraj je Man Kuai nadjačala Andreu Dragoman s 12-10, 11-6, 12-10.

Ekipno Svjetsko prvenstvu u stolnom tenisu, polufinale:

Japan - Njemačka 3-0

Kina - Rumunjska 3-0