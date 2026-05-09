Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠESTI PUT U NIZU

Kineskinje i Japanke ponovo u finalu ekipnog SP-a u stolnom tenisu

Stolni tenis
Sanjin Strukic/Pixsell
VL
Autor
Hina
09.05.2026.
u 15:41

Kineskinje su u polufinalu pobijedile Rumunjsku 3-0, dok su Japanke s identičnih 3-0 bile bolje od njemačke reprezentacije.

Šesti put u nizu u finalu ekipnog Svjetskog prvenstva u stolnom tenisu, koje se ove godine održava u  Londonu, međusobno će igrati reprezentacije Kine i Japana.

Kineskinje su u polufinalu pobijedile Rumunjsku 3-0, dok su Japanke s identičnih 3-0 bile bolje od njemačke reprezentacije.

U nedjelju će Kineskinje loviti 24. zlatnu medalju u povijesti, kao i sedmu u nizu. Japanke imaju pet srebra s posljednjih pet prvenstava, a ukupno su skupile osam zlata, osam srebra i deset bronci na svjetskim prvenstvima.

Japanke su protiv Njemica povele 1-0 nakon pobjede Miwe Harimoto protiv Ying Han od 3-1 (5-11, 12-10, 11-3, 11-8). Veliku je pobjedu potom ostvarila Hina Hayata koja je nadoknadila 0-2 u setovima i nadjačala Sabinu Winter s 3-2 (10-12, 6-11, 11-5, 11-9, 11-6). Pobjeda Japana je zaokružena nakon što je Hanoko Hashimoto pobijedila Ninu Mittelham s 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Na putu do novog finala Kineskinje u polufinalu nisu izgubile niti jedan set protiv Rumunjske. Prvo je Yingsha Sun bila bolja od Elizabete Samare s 11-3, 11-4, 11-5. Potom je Manyu Wang svladala Bernadette Szocs s 11-4, 11-9, 12-10. Za kraj je Man Kuai nadjačala Andreu Dragoman s 12-10, 11-6, 12-10.

Ekipno Svjetsko prvenstvu u stolnom tenisu, polufinale:

Japan - Njemačka 3-0

Kina - Rumunjska 3-0
Ključne riječi
Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

XTERRA Croatia

Sportski turizam u punom sjaju: XTERRA Croatia na Mali Lošinj dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države

Na današnjoj konferenciji za medije u Hotelu Bellevue najavljeno je drugo izdanje utrke XTERRA Croatia, koja će se u Malom Lošinju održati od 8. do 10. svibnja 2026. godine. Ovaj prestižni sportski događaj, dio globalne serije koja je sinonim za avanturu i vrhunski kros triatlon, ove godine na otok dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države, čime se Lošinj čvrsto pozicionira uz bok najatraktivnijim svjetskim outdoor destinacijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!