Andrija Hrgović pokazao klasu svjetskog nivoa, hrvatski jahači briljirali u Mirnovcu

Posljednjeg dana Svjetskoga kupa u preponskom jahanju, koji se održava na parkuru Etno farme Mirnovec, dočekali smo i prve hrvatske pobjede. U utakmici visine prepona 1,30 metara pobijedio je Ante Šimleša s grlom Deja Vu de Elie. Naravno, parkur je prošao bez pogreške, a imao je i najbrže vrijeme. Bio je samo sedam stotinki sekunde brži od drugoplasiranog Talijana Filippa Codesce.

U ovoj utakmici hrvatski jahači osvojili su još jedno mjesto na postolju. Elza Dragičević na grlu Benny bila je treća. Odlični su bili i Kim Vukadin te Josip Jadrijević, koji su zauzeli peto odnosno šesto mjesto.

U utakmici visine prepona 1,25 metara prvi je bio Andrija Hrgović s grlom My Flower. Druga i treća bile su Austrijanke Elisabeth Knaus i Victoria Riedler. Josip Jadrijević završio je na osmome mjestu. U utakmici 1,05 metara prva tri mjesta pripala su hrvatskih jahačicama. Prva je bila Iva Karla Krmek na grlu Ci-Ci Chamonix, ispred Mie Matić i Ana Agate Galić. U utakmici visine prepona 1,15 metara prvi je bio Mađar Franyo, a drugi Marko Vuković s glrom Feline.

Vrhunac sportskog programa bio je Grand Prix koji se bodovao za svjetsku rang-listu, a pobjedu je odnio jedan od favorita - Švicarac Bryan Balsiger sa konjem Fais Toi Belle Du Seigneur ostvarivši najbolji rezultat pred brojnom publikom u Samoboru. Drugo mjesto osvojio je Mađar Tamas Domse s konjem Conquistador, dok je treće mjesto pripalo našem najboljem jahaču Andriji Hrgoviću na konju Van Gogh Revel SZ.

Andrija Hrgović produkt je talenta sinjskog kraja. Najveću ulogu u njegovu jahačkom razvoju imao je Ante Šimleša, koji mu je prenio svoje bogato i iznimno vrijedno znanje, a Andrija ga je sustavno upijao i razvijao, s vremenom čak i nadmašivši svog učitelja. Član je kluba Sveti Juraj, a ranije je bio član klubova Batida i Karoca, s čijim je grlima Batida De Coco Z, Hot Girl Z, Galaxi, Incognito i Jarabela ostvarivao sjajne rezultate.

Posebno se ističe grlo Batida De Coco Z, s kojim je ostvario čak sto pobjeda. Dvaput je bio državni prvak, četiri puta ekipni državni prvak, proglašen je najboljim jahačem CSI Kishunhalas 2015., pobjednik je Lipanjskog turnira 2011. te Svjetskog kupa u Lipici 2013. godine.

Jedna od Andrijinih najvećih kvaliteta jest to što konje samostalno priprema – od samog ujahivanja pa sve do razine parkura visine 1,50 metara. Od svakog konja uspijeva stvoriti dodatnu vrijednost i kvalitetu. Najbolji primjer za to upravo je njegovo grlo Van Gogh, koje je vlastitim radom i sustavnim pristupom doveo do razine Svjetskog kupa.

Trenutačno u radu ima niz

Posljednjeg dana Svjetskoga kupa u preponskom jahanju, koji se održava na parkuru Etno farme Mirnovec, dočekali smo i prve hrvatske pobjede. U utakmici visine prepona 1,30 metara pobijedio je Ante Šimleša s grlom Deja Vu de Elie. Naravno, parkur je prošao bez pogreške, a imao je i najbrže vrijeme. Bio je samo sedam stotinki sekunde brži od drugoplasiranog Talijana Filippa Codesce. U ovoj utakmici hrvatski jahači osvojili su još jedno mjesto na postolju. Elza Dragičević na grlu Benny bila je treća. Odlični su bili i Kim Vukadin te Josip Jadrijević, koji su zauzeli peto odnosno šesto mjesto. U utakmici visine prepona 1,25 metara prvi je bio Andrija Hrgović s grlom My Flower. Druga i treća bile su Austrijanke Elisabeth Knaus i Victoria Riedler. Josip Jadrijević završio je na osmome mjestu. U utakmici 1,05 metara prva tri mjesta pripala su hrvatskih jahačicama. Prva je bila Iva Karla Krmek na grlu Ci-Ci Chamonix, ispred Mie Matić i Ana Agate Galić. U utakmici visine prepona 1,15 metara prvi je bio Mađar Franyo, a drugi Marko Vuković s glrom Feline.

Vrhunac sportskog programa bio je nedjeljni Grand Prix koji se bodovao za svjetsku rang-listu, a pobjedu je odnio jedan od favorita - Švicarac Bryan Balsiger sa konjem Fais Toi Belle Du Seigneur ostvarivši najbolji rezultat pred brojnom publikom u Samoboru. Drugo mjesto osvojio je Mađar Tamas Domse s konjem Conquistador, dok je treće mjesto pripalo našem najboljem jahaču Andriji Hrgoviću na konju Van Gogh Revel SZ.

Andrija Hrgović produkt je talenta sinjskog kraja. Najveću ulogu u njegovu jahačkom razvoju imao je Ante Šimleša, koji mu je prenio svoje bogato i iznimno vrijedno znanje, a Andrija ga je sustavno upijao i razvijao, s vremenom čak i nadmašivši svog učitelja. Član je kluba Sveti Juraj, a ranije je bio član klubova Batida i Karoca, s čijim je grlima Batida De Coco Z, Hot Girl Z, Galaxi, Incognito i Jarabela ostvarivao sjajne rezultate. Posebno se ističe grlo Batida De Coco Z, s kojim je ostvario čak sto pobjeda. Dvaput je bio državni prvak, četiri puta ekipni državni prvak, proglašen je najboljim jahačem CSI Kishunhalas 2015., pobjednik je Lipanjskog turnira 2011. te Svjetskog kupa u Lipici 2013. godine.

Jedna od Andrijinih najvećih kvaliteta jest to što konje samostalno priprema – od samog ujahivanja pa sve do razine parkura visine 1,50 metara. Od svakog konja uspijeva stvoriti dodatnu vrijednost i kvalitetu. Najbolji primjer za to upravo je njegovo grlo Van Gog, koje je vlastitim radom i sustavnim pristupom doveo do razine Svjetskog kupa.

Trenutačno u radu ima niz vrhunskih konja koje priprema za najveće izazove i najvišu natjecateljsku razinu. Riječ je o sjajnom jahaču, treneru i čovjeku koji je na ovim prostorima, ali i u okviru Balkanske federacije, jedan od najboljih preponskih jahača.

Njegovo jučerašnje jahanje bilo je prava demonstracija snage, talenta i moći, ali i savršene povezanosti s prekrasnim i kvalitetnim konjem u čijoj je izvedbi publika istinski uživala.

Lijepo rezultat u ovoj utakmici ostvarila je i Josipa Koletić koja je s grlom Manchester bila deveta.