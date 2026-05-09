BRAVO

Tijana Korent osvojila brončanu medalju na Svjetskom Challenge kupu

Osijek: Svjetski kup u gimnastici DOBRO World Cup Osijek
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.05.2026.
u 17:21

Hrvatska reprezentativka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na gimnastičkom Svjetskom Challenge kupu u Varni, potvrdivši ponovno vrhunsku formu i konkurentnost na međunarodnoj sceni

Korent je odličan nastup najavila već u kvalifikacijama kada je zauzela drugo mjesto, dok je u finalu za svoja dva skoka ostvarila ukupnu ocjenu 13.100, čime je osigurala mjesto na pobjedničkom postolju i novu medalju s velikog međunarodnog natjecanja.

"Vrlo sam sretna i zadovoljna odrađenim skokovima ovdje u finalu Svjetskog kupa u Varni, posebice zato jer već neko vrijeme vučem ozljedu kuka, no to me čini još više sretnom i ponosnom što sam osvojila broncu i što mogu kući odnijeti još jednu medalju s velikih natjecanja", izjavila je Tijana Korent.

Za hrvatsku reprezentativku ovo je već drugo odličje u 2026. godini, nakon što je u veljači osvojila medalju na Svjetskom kupu u Bakuu. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica kako je Korent nastupila unatoč ozbiljnoj ozljedi, rupturi labruma, te je još jednom pokazala iznimnu mentalnu snagu i natjecateljski karakter.

"Iznimno sam zadovoljna ostvarenim rezultatom, posebice jer se trenutno nosimo s ozbiljnom ozljedom, rupturom labruma. Tijana je odlično odradila svoje skokove, pokazala veliku mentalnu snagu i uspjela se izboriti i s ozljedom i s pritiskom natjecanja", izjavila je njezina trenerica Stella Petran.

Nakon uspjeha u Varni, Korent očekuju novi izazov, nastup na Svjetskom Challenge kupu u Kopru krajem mjeseca, a zatim i Europsko prvenstvo koje će se održati od 13. do 23. kolovoza u Zagrebu, gdje će pred domaćom publikom nesumnjivo nastaviti niz zapaženih rezultata.
Ključne riječi
Tijana Korent Gimnastika

XTERRA Croatia

Sportski turizam u punom sjaju: XTERRA Croatia na Mali Lošinj dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države

Na današnjoj konferenciji za medije u Hotelu Bellevue najavljeno je drugo izdanje utrke XTERRA Croatia, koja će se u Malom Lošinju održati od 8. do 10. svibnja 2026. godine. Ovaj prestižni sportski događaj, dio globalne serije koja je sinonim za avanturu i vrhunski kros triatlon, ove godine na otok dovodi više od 700 natjecatelja iz 23 države, čime se Lošinj čvrsto pozicionira uz bok najatraktivnijim svjetskim outdoor destinacijama.

