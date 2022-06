Dvostruka olimpijska pobjednica se 'outala' pa poručila: Bila sam uvjerena da ću biti u nevolji

Dvostruka olimpijska pobjednica Britanka Kelly Holmes javno je priznala da je homoseksualka istaknuvši kako je bila nervozna i uzbuđena zbog ovog otkrića koje joj je moglo uštedjeti godine straha od srčanog udara.

"Morala sam ovo napraviti, za sebe. To je bila moja odluka. Nervozna sam zbog ovoga. Osjećam se kao da ću eksplodirati", izjavila je Holmes za "Sunday Mirror".

"Ponekad plačem od olakšanja. U trenutku kada ovaj interview bude objavljen doslovnio ću se riješiti straha."

Holmes, bivša vojna časnica koja je vojsku napustila 1997. kako bi se koncentrirala na atletiku, izjavila je da je svoju seksualnu orijentaciju skrivala godinama iz straha jer vojska nije dopuštala služenje homoseksualcima i biseksualcima do 2000. godine.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO File photo dated 24/09/18 of double Olympic champion Dame Kelly Holmes DBE during a rank inspection after being made an Honorary Colonel of the Royal Armoured Corps Training Regiment (RACTR) at the regiment's home in Bovington, Dorset. Dame Kelly Holmes has announced that she is gay, saying she "needed to do this now". Speaking during Pride month, the two-time gold medal winning Olympic champion said she realised she was gay at the age of 17 after kissing a fellow female soldier, and that her family and friends have known since 1997. Issue date: Saturday June 18, 2022. Photo: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATION

Njezini su strahovi popustili kada je 2020. kontaktirala vojnog čelnika pripadnika LGBTQ+ zajednice koji ju je uvjerio da je ne čekaju sankcije zbog seksualne orijentacije.

"Bila sam uvjerena cijeli život da ću, ako priznam da sam homoseksualka u vojsci, biti u nevolji", rekla je Kelly. "Osjećala sam se kao da mogu ponovno disati nakon tog poziva. Samo jedan mali poziv mogao me poštedjeti 28 godina straha od srčanog udara", dodala je.