Đokovića deklasirao mladi as! Alcaraz protiv Sinnera, finale Wimbledona će biti spektakularno

Prvi igrač svijeta Jannik Sinner plasirao se u finale Wimbledona svladavši Novaka Đokovića s 6-3, 6-3, 6-4. Sinner će u nedjelju u finalu igrati sa Španjolcem Carlosom Alcarazom. Đoković je poražen od talijanskog igrača peti put zaredom u službenim dvobojima, a meč je trajao sat i 55 minuta. Sinner je napravio breakove u trećem i devetom gemu prvog seta, u kojima je iskoristio treću priliku za vodstvo od 1-0. Talijan je jedini break u drugom setu napravio u drugom gemu, dok je Đoković bolje započeo treći set. Srpski tenisač je nakon ranog breaka poveo 3-0, ali je Sinner osvojio sljedećih pet uzastopnih gemova. Talijan je u devetom gemu imao dvije meč lopte na Đokovićev servis, koje nije iskoristio, ali je u sljedećem gemu ostvario svoju četvrtu priliku za pobjedu.

Sinner, trostruki Grand Slam prvak, u nedjelju će se za svoj prvi wimbledonski naslov suočiti s drugim igračem svijeta Carlosom Alcarazom iz Španjolske. Talijanov plasman u finale njegov je najbolji rezultat na jedinom Grand Slamu na travnatoj podlozi. Đoković i dalje ima rekordnih 24 Grand Slam naslova, od kojih je sedam osvojio na Wimbledonu. Alcaraz brani naslov i u nedjelju će u All England Clubu pokušati osvojiti treći uzastopni trofej.

Alcaraz, drugi igrač svijeta, pobijedio je u četiri seta petog Amerikanca Taylora Fritza s 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (8/6) te se treću godinu zaredom plasirao u finale Wimbledona.Dvadesetdvogodišnjem Španjolcu, drugom nositelju na turniru s nagradnim fondom od 52.3 milijuna eura, trebalo je dva sata i 49 minuta da pobijedi svog pet godina starijeg američkog rivala. U prvom gemu prvog seta napravio je "break" visokom Amerikancu i dobio set 6-4 nakon 36 minuta, a u izjednačenom drugom setu, oba igrača imala su svoj početni udarac sve do dvanaestog gema, kada je Alcaraz prvi popustio i izgubio set 5-7.

U sljedećem setu, Španjolac je bio apsolutni gospodar središnjeg terena u All England Clubu. Trebale su mu 33 minute za 6-3, da bi unčetvrtom setu odluka pala tek u produženom gemu. Alcaraz je bolje krenuo, povevši 4-1, a zatim je Fritz osvojio pet uzastopnih poena za vodstvo od 6-4. No, Španjolac je iz nezgodne pozicije izašao u majstorskom stilu, osvojivši četiri uzastopna poena u seriji za konačnu pobjedu.

Petostruki osvajač Grand Slam turnira s Pirinejskog poluotoka, uz dva trijumfa na Wimbledonu, dva puta je pobijedio i na Roland Garrosu u Parizu 2024. i 2025. te na US Openu u New Yorku 2022. Alcaraz je zabilježio i svoju 24. uzastopnu pobjedu, što je najduži niz u njegovoj karijeri.Njegov posljednji poraz datira iz travnja, u finalu turnira na zemljanoj podlozi u Barceloni. Ako pobijedi u nedjeljnom finalu, Alcaraz će postati drugi najmlađi igrač u Open eri koji je osvojio šest Grand Slam naslova, nakon Šveđanina Björna Borga, koji je dvoboj Fritza i Alcaraza gledao iz kraljevske lože.

S 27 godina, Amerikanac Fritz je stigao do svog prvog polufinala Wimbledona, nakon što je u lipnju osvojio turnire na travnatoj podlozi u Stuttgartu i Eastbourneu. No, finalist posljednjeg US Opena nije uspio ponoviti svoju najbolju Grand Slam izvedbu u Londonu, pretrpjevši treći poraz u isto toliko mečeva protiv Alcaraza.