Janković: 'Argentinci su spremni na sve. Ne smijemo se dati isprovocirati'

Nakon veličanstvene pobjede protiv Brazila, Hrvatska se danas u polufinalu suočava s trećom najjačom reprezentacijom - Argentinom. U studiju Večernjeg lista tijek utakmice večeras analiziraju novinari Dea Redžić i Željko Janković.

- Nakon što smo pobijedili Brazil, nekako sam ispraznio emociju i imao sam dojam da su se dečki nakon utakmice vratili, slijedi sad ono najvažnije - utakmica za povijest. Bez obzira na ishod ovih dviju utakmica, oni su za mene napravili sjajan posao i za mene su svjetski prvaci - kazao je Janković.

Dea je i po treći puta pogledala utakmicu, a kaže kako joj je situacija slična kao s utakmicom protiv Engleske 2018.

- Opet će i večeras biti važno da budemo kompaktni. Zasada smo prošli taj veliki test u psihološkom smislu. To su utakmice u kojima nekakve taktike najčešće padaju u drugi plan jer će ovdje biti najvažnije kako si fokusiran i koliko si psihološki jak - odgovorio je Janković.

Večernji list objavio je veliku taktičku analizu Argentine i Hrvatske. Dea Redžić je uvjerena kako današnja Argentina nije ona koju je Hrvatska pobijedila u Rusiji, a Željko Janković je otkrio je li hrvatski put večeras isti kao i tada - zaustavljanje Messija.

- Ako se sjećamo Argentine i Meksika, to je u trkačkom smislu bilo najviše na ovom turniru, a bitno je i spomenuti da će biti jako važno ne ulaziti s njima u nekakvo natrčavanje. Oni su spremni na sve, provocirat će se i koristiti sve svoje južnoameričke alate koje imaju, samo ne smijemo nasjedati na to - komentirao je.

Mnogo se večeras i očekuje od Kovačića.

- Svi čekamo njegovu ekstra razinu na koju je on spreman. Najveća opasnost je po meni individualna kvaliteta Messija, no to nije ništa novo. Ako uspijemo njemu zatvoriti nekakve linije dodavanja kako ne može napraviti višak i lakoćom šutnuti loptu, tu već donosimo 40 posto prednosti - smatra Janković.

- To su mali prostori, za njega radi cijela momčad. Oni će morati pak zaustaviti naš vezni red - dodala je Redžić.

Dea je također kazala kako je ovo prvenstvo kraj jedne ere. Ostali su Modrić i Messi, Ronaldo je otišao.

- Ovo je privilegija jer smo zadnje desetljeće i pol imali prilike gledati igrače takvog kalibra. Ne pamtim da su se u jednoj eri dogodila dvojica, trojica igrača koja su toliko dominirala - odgovorio je Janković.

- Jako je teško voditi tu priču oko Ronalda, to je zvijezda. Oko njega je cijela jedna industrija koja na njemu zarađuje - teško je to balansirati. Kad pogledamo njegovu dominaciju, sigurno mu je ovo teško palo, emocije nisu lažne - dodao je.

No, je li ključna razlika između Ronalda i Modrića u tome što Modriću nisu bitni individualni trofeji?

- Rekao bih da su to različiti karakteri, ali Luka nas je svojom životnom pričom očarao. Taj njegov put i njegova samozatajnost su se savršeno uklopili u ono što je Dalić želio od ove momčadi i kakve standarde je htio postaviti - mišljenja je stručnjak.

