VIDEO Srbi iznijeli nevjerojatnu teoriju o Ivani Knoll, video je hit na internetu: 'Iza nje stoje trajne službe'

Hrvatska navijačica Ivana Knoll na scenu je stupila prije četiri godine na SP-u u Rusiji, no sada je u Kataru doživjela ogromnu popularnost. Na Instagramu je sada prati 2,5 milijuna ljudi, a nerijetko gostuje u svjetskim medijima. O njoj se raspravljalo na srpskoj televiziji Studio B, a srpski sociolog prof. dr. Ilija Kajtez vrlo osebujno gleda na taj fenomen.

>> Argentinci 300 milijuna eura skuplji od vatrenih, naš najskuplji igrač je Joško Gvardiol

- Prvo je jako važno da shvatite da u politici i životu ništa nije slučajnost. Svi misle da je to neki njezin osobni projekt, no brzo će se ispostaviti da je to pomno isplaniran projekt. Iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne. Hrvatska je obavještajna služba na našem terenu najprisutnija. Oni znaju naš jezik, imaju ovdje rođake, prijatelje i poduzeća i lako mogu prodrijeti kod nas - rekao je Kajtez te dodao:

- Većinu ljudi privlači golotinja na rubu pornografije i onda je to na mamac za mušku populaciju da bi se kasnije krenulo na sljedeći korak prema suptilnim političkim porukama i marketingu koji će biti u korist Hrvatske i zapadne demokracije. Vjerojatno će se ispostaviti da je sve to protiv Srba. Hrvati što god da rade, to za njih ne može ima takvu snagu i privlačnost ako nije okrenuto protiv Srba. Na kraju će sve ove zanosne slike biti okrenute u korist Hrvatske, a protiv nas Srba. To je omiljena tema Zapada i hrvatskih službi.

Video je postao hit na društvenim mrežama u Hrvatskoj, a možete pogledati cijelu emisiju.