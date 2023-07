'Dugo je ljeto, vidjet ćemo tko će ostati ili doći. Pokušat ću iskoristiti šansu da bih se dokazao'

Dinamo je na pripremama u Sloveniji. Iako više nije novi u svlačionici prve momčadi, mladi napadač Fran Topić sada kod Igora Bišćana odrađuje pripreme. Kad smo prvi put razgovarali, nakon što je upisao prve nastupe, opisao nam je kako je uopće došao u prvu momčad.

– Trener mi je osobno javio na Uskrs da se priključujem prvoj momčadi. Uh, da ste vidjeli tada moju reakciju… U petak sam trenirao s juniorskom momčadi i trebao otputovati k obitelji u Posušje i s njom provesti Uskrs, ali nakon podneva javljeno mi je da ostanem na treningu prve momčadi, gdje sam i dobio informaciju da ću biti u sastavu za utakmicu s Lokomotivom. Nestvarno, ostvario mi se san – rekao nam je tada Topić, koji je i zaigrao protiv Lokomotive, doduše, dobio je samo minutu da bi upisao nastup. No nakon toga je zaigrao u svakoj utakmici do kraja sezone.

Fali nam druga momčad Dinama

Kako je na pripremama s prvom momčadi Dinama, je li puno teže negoli je bilo u juniorskim danima?

– Pripreme s prvom momčadi su svijet za sebe. Posebna je to razina. U isto vrijeme nekako sam uzbuđen zbog toga što sam ovdje, a s druge strane intenzitet je puno veći i jači, treninzi su sjajni, atmosfera je odlična. Zadovoljan sam kako teku pripreme – javio nam se iz Brda kod Kranja 19-godišnji Fran Topić.

Sad već iza sebe imate dosta nastupa za prvu momčad, kolika je razlika između juniorskog i seniorskog nogometa?

– Velika je razlika. Baš se vidi kako nam tu nedostaje, recimo, taj Dinamo 2, koji je za nas mlade igrače bio odličan korak prema seniorskom nogometu. Ali što je, tu je. Na nama je da se što brže prilagodimo tom intenzivnijem, jačem i bržem nogometu. Na početku je bilo jako zahtjevno, ali mislim da sam sad već ulovio konce i bolje se snalazim – dodaje Topić.

Prilično se dugo čekalo da potpiše ugovor s Dinamom pa je jasno da se počelo nagađati da se tu nešto zakompliciralo, no onda je ugovor ipak potpisan. No zašto se sve to oduljilo?

– Ma nije tu bilo nikakvih problema. Više je to bilo medijsko nagađanje. Ja sam od prvog dana sanjao da ću postati dio ove momčadi i san mi se ispunio. Presretan sam, a sad ostaje na meni da radim i opravdam povjerenje kluba i trenera – kaže Fran Topić.

Bili ste najbolji strijelac juniorske lige iako niste igrali sve utakmice jer vas je Bišćan u međuvremenu pozvao u prvu momčad. U toj konkurenciji u tih devet utakmica i 293 minute niste uspjeli zatresti suparničku mrežu, no sad je stigao pogodak za prvu momčad, nakon preciznog voleja lopta je odsjela u samom kutu mreže momčadi Kopra.

– Osjećaj je fantastičan. Drago mi je da sam postigao 20 pogodaka u juniorskoj ligi. Ali, naravno da sam još sretniji jer sam pridružen prvoj momčadi. Baš sam pri potpisu ugovora spomenuo da jako želim taj pogodak. Drago mi je da sam sada zabio, ali nije to još to, haha, čekam ipak taj prvi pogodak u službenoj utakmici. Ali ne želim si stvarati pritisak. Bitno mi je da ispunjavam sve ono što stožer traži od mene, a vjerujem da će onda doći i golovi.

Dinamo je u potrazi za napadačem, gotovo da nema dana u kojem se ne spominje netko od potencijalnih napadačkih pojačanja, no zasad se nije ništa realiziralo. U Sloveniji na pripremama uz vas su još Petković, Drmić i Barišić pa i Emreli. Čak ako i ne dođe neko pojačanje, a to bi se moglo dogoditi, konkurencija će biti velika, očekujete li minutažu u novoj sezoni?

– Dugo je ljeto. Transferni rok tek je počeo pa ćemo vidjeti što će sve biti i tko će ostati u klubu, a tko će doći. Ja ću svakako pokušati iskoristiti ovu šansu da bih se dokazao. Vjerujem u sebe, a drago mi je da su tu igrači poput Petkovića i Drmića, od kojih mogu jako puno naučiti – kaže Topić.

Sve ću dogovoriti s klubom

Jedan od napadača koji je bio najbliži Dinamu bio je Bakrar iz Istre, već je bio u Zagrebu, ali to se izjalovilo, pisalo se da ste bili u planu za posudbu u Istru, jeste li vi bili među onima koji nisu željeli ići?

– Iskreno, za to sam saznao u medijima. Ništa više o tome ne znam osim ovoga što se pisalo. Do mene nije došla informacija da imam neku ponudu za posudbu ili nešto tako.

U svlačionici Dinama već je sad poprilična gužva, sigurno je da će dosta igrača, pogotovu mlađih, minutažu tražiti na posudbama, što je sigurno bolje negoli sjediti na tribini i ne igrati, a za mlade igrače to je pogubno. A puno je primjera u kojima su na tim posudbama napredovali, stasali i bolji se vratili u Dinamo. Eto, i sadašnji trener Igor Bišćan išao je na posudbu u Samobor, a posljednji lijep primjer je Josip Šutalo, koji je u Istri izuzetno napredovao, zaslužio ulazak u prvu momčad Dinama i ubrzo se izborio i za poziv u reprezentaciju, igrao na Svjetskom prvenstvu u Kataru, na final-fouru Lige nacija...

Biste li išli nekamo kad u Dinamu ne biste mogli dobiti veću minutažu?

– Naravno da mi je želja biti u Dinamu, ali svjestan sam da kao mlad igrač moram imati minutažu. Vidjet ću sve s klubom i siguran sam da ćemo dogovoriti najbolju opciju na obostrano zadovoljstvo – zaključio je Fran Topić, dečko rođen u Zagrebu koji je prije tri mjeseca napunio 19 godina, a prije godinu i pol u Dinamo je stigao iz Sesveta.

