Dinamo bez pojačanja u napadu, Petković ne traži 1,2 milijuna eura godišnje

Dinamo je jučer dobio najveća moguća pojačanja, doduše nisu pokupovali nisku reprezentativaca, već su im se reprezentativci raznih zemalja vratili i priključili pripremama. Brdo kod Kranja sad je jače za Dominika Livakovića, Josipa Šutala, Brunu Petkovića, Luku Ivanušeca, Sadegha Moharramija, Stefana Ristovskog i Luku Menala. Dečki su potrošili svoje kratke odmore i počinju s radom s Igorom Bišćanom. Još će mu se 4. srpnja priključiti tri mlada reprezentativca Martin Baturina, Marko Bulat i Mauro Perković.

Bišćan neće imati puno vremena sve to uigrati do 15. srpnja i prve utakmice s Hajdukom, Superkupa koji se igra u Maksimiru, a neće puno dobiti na vremenu ni za prvo kolo HNL-a, već 21. srpnja (petak) ponovno će u Maksimiru istrčati protiv Hajduka u prvom kolu nove sezone HNL-a. No, valjda će sve sjesti na svoje mjesto do 25. srpnja kad plavi kreću u napad na Ligu prvaka protiv Astane ili Dinamo Tbilisija.

Propale sve napadačke opcije

Osim dovođenja stopera Maximea Bernauera, plavi se nisu pojačali, a fokus je bio uglavnom na napadačima. Nakon što su u zimi propustili Diona Drena Belju, plavi zasad ni u ovom roku nisu uspjeli dovesti napadačko pojačanje. Zna se da se pregovaralo s Mariborom oko Žana Vipotnika, no to je propalo i čini se da će slovenski napadač u novoj sezoni igrati negdje drugdje, najviše se spominje Francuska.

Potom je u prvi plan izbio Matija Frigan, ofenzivac Rijeke, no ni tu nije došlo do približavanja transferu iako su se neki nadali da bi nakon U21 Europskog prvenstva mogao osvanuti u plavom dresu. Možda se tu još nešto dogodi, ali i klub s Rujevice izvisio je (pre)visoku cijenu koju Dinamo ne može ili ne želi platiti.

Onda je u Zagreb stigao Monsef Bakrar, napadač Istre 1961. Iako se ne zove Martin, bilo je to u stilu Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Kad je trebalo obaviti samo posljednje formalnosti i Bakrar proći liječnički pregled, sve je stopirano. Neki igrači Dinama nisu u zamjenu za njega željeli otići na posudbu u Istru i Bakrar se brzinski vratio u Pulu.

Vjerujemo, ili se bar nadamo, da Dario Šimić koji je zadužen za sportski sektor, u dogovoru s Igorom Bišćanom ima još poneko ime koje bi moglo što prije doći u Dinamo i početi se spremati za napornu jesen plavih. Spomenuli smo da se Bišćanu vratili i reprezentativci i sad je kompletirao sve napadačke opcije koje ima. A to su Bruno Petković, Josip Drmić i mladi ofenzivci Fran Topić i Bartol Barišić.

Problem je u tome što Bruni Petkoviću za godinu dan ističe ugovor i, žele li plavi bar nešto zaraditi, onda bi ga morali sada prodati. Sva naklapanja iz Turske zasad su bila neosnovana, vidjet ćemo hoće li se neka od aktualnih približiti realizaciji. I dalje turski mediji pišu da ga želi Bjelica u Trabzonsporu nakon što je već doveo Oršića. No, dva-tri milijuna eura koja se spominju sigurno neće zadovoljiti Dinamo.

Treba im napadač ili dva

Za plave bi, naravno ako to žele, bilo dobro izdržati Petkovića do kraja kvalifikacija, a i ponuditi mu novi ugovor. Koliko znamo, ono što je bilo ponuđeno, nije zadovoljavalo Petka koji je dosad, ako su informacije točne, godišnje zarađivao oko 600-650 tisuća eura. Koliko znamo, za novi ugovor nisu mu ponudili puno više i tu ponudu Petković nije prihvatio. No, nije točan ni iznos koji je više puta objavljen, iz dobro upućenih izvora doznajemo da traži manje od milijun eura godišnje.

Možda će Dinamo ostaviti Petkovića i do kraja sezone pa sljedećeg ljeta postane slobodan igrač.

Josip Drmić uloženo je vratio, zabio je važne golove kad se lovila prošla Liga prvaka, on je zabio kad je trebalo i opravdao svoju visoku plaću koju je i mogao dobiti jer je došao bez odštete. Plavi mu neće ponuditi novi ugovor prije nego mu ovaj istekne, računaju na njega do sljedećeg ljeta, a onda će se vidjeti.

Fran Topić (19) i Bartol Barišić (20) mladi su napadači, Topić je dobio dosta prilika kod Bišćana u završnici prošle sezone, no istina je da statistika nije upečatljiva, nema pogotka ni asistencije. Barišić je prošlu sezonu proveo u Domžalama, u 27 utakmica postigao je devet pogodaka. Oni vjerojatno jesu budućnost Dinama, ali plavima hitno treba još jedan napadač za Europu, možda i dvojica dogodi li se odlazak Petkovića.

