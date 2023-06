Oršić ima veliku priliku oživjeti karijeru u Turskoj kod Nenada Bjelice

Najbolji strijelac u europskim utakmicama u povijesti Dinama Mislav Oršić (30) stigao je u Tursku i postaje novi igrač tamošnjeg velikana Trabzonspora. Nakon već nam dobro poznate priče u kojoj u šest mjeseci u Southamptonu najčešće nije bio ni na klupi, Oršić će pokušati doživjeti renesansu karijere kod čovjeka kod kojeg je zapravo i zablistao u dresu Dinama – Nenada Bjelice. Prema informacijama s Otoka, Mislav je iz Southamptona prodan za četiri milijuna eura, pola godine nakon što je iz Dinama otišao u Englesku za 5,7 milijuna eura.

Velika je ovo šansa za čovjeka koji nam je pogotkom donio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali i čovjeka koji je svojim golovima rušio klubove poput Chelseaja, Tottenhama, Atalante, West Hama, Seville i mnogih drugih. U Trabzonsporu bi mu na krilima konkurenciju trebali praviti bivši igrač Aston Ville Mahmoud Trezeguet, koji je trenutačno u najboljoj formi, bivši igrač Liverpoola Lazar Marković te reprezentativac BiH Edin Višća, dva puta najbolji strijelac turske lige.

No jako je važno napomenuti da sadašnja turska liga više nije ona s klubovima kojima su se na gostovanja bojali dolaziti najveći klubovi europskog nogometa. Ovaj Dinamo s Oršićem iz proteklih nekoliko godina debelo je premašio domete turskih klubova, što vjerno pokazuje i Uefina rang-ljestvica klubova, prema kojoj je Dinamo 29. klub Europe, a najbolje rangirani turski klub Galatasaray na 55. mjestu. A dosta zasluga u tom Dinamovu 29. mjestu u Europi ide upravo Oršiću.

To da Mislav nije bio gotovo ni na klupi u Southamptonu te da je dobio svega šest minuta u Premier ligi ne bi ga smjelo obeshrabriti. Činjenica je da razlog zbog kojeg Oršić nije igrao nije bila njegova kvaliteta, jer su to priznali i tadašnji treneri Jones i Seles, ali da je i to bio slučaj, povijest nam govori da igrači koji u Premier ligi nisu dobivali gotovo pa nikakvu šansu na kraju u turskoj često mogu postati i među glavnim igračima lige.

Primjeri iz prošle sezone već su spomenuti Mahmoud Trezeguet (11 golova i 7 asistencija), Enner Valencia, koji se nije uspio snaći u West Hamu (29 golova), Fabio Borini, koji se nije mogao izboriti za minute ni u Sunderlandu (20 golova), i bivši napadač Hajduka Umut Nayir (17 golova), kojeg je Oršić lako nadmašio na rang-ljestvici strijelaca kad su obojica igrala u HNL-u. U prijevodu, većina najboljih strijelaca turske lige u posljednjih nekoliko godina i nema veću reputaciju od Oršića.

Mislavu vrata u reprezentaciji sasvim sigurno nisu zatvorena. U posljednjih nekoliko godina gledali smo kako si je Nikola Vlašić transferom u Torino vratio minute, a i kako su se Oršićevi bivši suigrači Bruno Petković i Luka Ivanušec vraćanjima u formu izborili za povratak u reprezentaciju, u kojoj su se na kraju krajeva ponovno uspjeli i dokazati. Uz trenera koji ga poznaje, povratak minutama i formi još je izgledniji.

