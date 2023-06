Modrićeva odvjetnica: 'Njegova je savjest mirna. Govori da nije počinio kazneno djelo i kod toga ostaje'

Pred Općinskim sudom u Osijeku ponovo su podignute optužnice protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena. Tužiteljstvo tvrdi kako su tijekom suđenja Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pervanu, zbog izvlačenja 118 milijuna kuna iz Dinama promijenili iskaze koje su dali tijekom istrage. Modrićeva odvjetnica Laura Valković slučaj je komentirala za 24sata .

"Teško je govoriti da smo se iznenadili. Jesmo u smislu da je pravomoćno dovršen pa je neuobičajeno da se ponovno pokreće. Općinski kazneni sud u Zagrebu je donio rješenje kojom je odbacio optužnicu. Državno odvjetništvo se žalilo, a Županijski sud u Zagrebu je to odbio i potvrdio rješenje", objasnila je odvjetnica.

Protiv Modrića i Lovrena već su bile podignute optužnice zbog istih djela, ali one su odbačene i nije im suđeno. "Dvaput se o istom ne može raspravljati. Sudovi su ušli u pitanje osnovanosti sumnje postoji li to kazneno djelo ili ne. To je nešto što se ne može ponavljati", kazala je Valković.

"Luka Modrić otpočetka govori da je njegova savjest mirna, da nije počinio kazneno djelo i kod toga ostaje", rekla je o reakciji hrvatskog kapetana. "Kad vidimo detalje, odlučit ćemo o daljnjim koracima", zaključila je odvjetnica.

