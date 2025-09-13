UŽIVO Nevjerojatan šok za Hajduk! Varaždin vodi 2:0, Ivušić primio gol o kojem će se pričati

KOGA ODABRATI?

Dinamov trener zacijelo se znoji kad mora izabrati prvih 11: Dva pojačanja blizu derbija na Poljudu

U dosadašnjih pet odigranih utakmica HNL-a tu su najviše igrali Mišić, Ljubičić, Villar, Stojković, puno manje Soldo i Mudražija, a sad je Kovačević dobio i Mihu Zajca, koji je pokazao da je odličan igrač i da nije slučajno došao u Dinamo. I sad je s njim konkurencija još žešća, a postat će i još veća kad u konkurenciju uđe Ismaël Bennacer.