UŽIVO Nevjerojatan šok za Hajduk! Varaždin vodi 2:0, Ivušić primio gol o kojem će se pričati

Najprije pokušaj Livajinih škarica koji nije urodio plodom, a onda i udarac Bambe u Zeleniku. Budi se Hajduk, ali semafor i dalje pokazuje 2:0.
U varaždinskoj kontri Latković je uposlio Tavaresa, ali udarac portugalskog ofenzivca nije bio posve precizan.
Kreće drugo poluvrijeme. Bamba umjesto Almene, Gonzalez umjesto Racija, dvije su promjene kod Hajduka. Belcar i Abdullazada su vani, a Vuk i Puclin su unutra kod Varaždina.
Poluvrijeme u Varaždinu, domaći vode 2:0.
Puca Livaja na ubačaj Šege, brani to Zelenika. Bila je to najbolja prilika za Hajduk do sada.
Idemo prema kraju prvog dijela, mogao bi Gonzalo Garcia mijenjati već na poluvremenu. Vidno je nezadovoljan izvedbom svojih pulena.
Boršić opasno tuče lijevom nogom prema Ivušićevu golu, ovo je bilo jako blizu.
Umalo je Mladenovski zabio nevjerojatan autogol. Melnjak je ubacio u sredinu, a Mladenovski pogodio vratnicu u namjeri da očisti loptu.
Hajduk polagano preuzima incijativu na utakmici, ali sada je Raci umalo dobio i drugi žuti karton nakon starta na Mamutu. Sudac Kolarić mu je ovo, čini se, oprostio...
Prvi udarac Livaje na utakmici, nikakvih problema s hvatanjem te lopte nije imao vratar Zelenika.
Prva javna opomena danas, Ron Raci zaradio je žuti karton zbog nesmotrenog starta na Tavaresu.
Kakva šansa za Varaždin. Boršić je s lijeve strane ubacio nevjerojatnu loptu u kazneni prostor, ona je nezgodno odskočila i umalo prevarila sve, no Ivušić je to odbio u korner.
Novi pogodak! Bio je to ubačaj Tavaresa s lijeve strane, ali lopta je pobjegla preko njegove noge, ali i kroz noge Ivici Ivušiću za 2:0. Zasad se to piše kao Ivušićev autogol, ali vidjet ćemo.
GOOOL! Aleksa Latković zabija za 1:0! Latković je zakucao na ubačaj Tavaresa s desne strane. I ovo je bio volej, već 4. pogodak za Latkovića u svim natjecanjima ove sezone.
Početni pritisak Hajduka urodio je i prvom prilikom, Dario Melnjak uputio je volej s lijeve strane prema golu, nije bio precizan. Dinamično otvaranje dvoboja.
Utakmica u Varaždinu je počela.
VARAŽDIN: Zelenika - Maglica, Mladenovski, Ba, Boršić - Marina, Belcar - Abdullazade, Latković, Tavares - Mamut
HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Krovinović, Sigur, Pukštas - Almena, Livaja, Šego
Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Nikola Kečkiš iz Virovitice, a četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca je Ivan Vučković iz Zagreba.
Hajduk je druga momčad lige, Varaždin je peti.
Varaždin i Hajduk sastaju se u 6. kolu HNL-a. Susret je na rasporedu od 17 sati.
Evo već prvi crveni oprošten Ajduku! Kreće kuhinja!
Ajde Varaždin !! Ubaci ovim tupanima bar 5-6 golova.
