Putinova kuma vodila šokantan intervju: 'Njegov uži krug potajno ga mrzi i bit će svrgnut u puču unutar godinu dana'

Uži krug Vladimir Putina ga zapravo potajno mrzi i bit će svrgnut u narednih godinu dana u puču koji će izvesti njegovi najbliži suradnici, rekao je Ilya Remeslo, odvjetnik koji je ranije podržavao Kremlj, u intervjuu s Ksenijom Sobchak, koja je poznata kao Putinova kuma, piše Daily mail.

Remeslo je nekadašnji vatreni pristaša invazije na Ukrajinu, za kojeg se smatra da je povezan s ruskim sigurnosnim službama. On izaziva Putina da ga uhapsi, izjavljujući da želi biti lider nove Rusije nakon "revolucije“ i da "ima neku ulogu u budućem prijenosu vlasti“. – Ja sam osoba koja zna kako se boriti protiv Vladimira Putina, koja zna slabosti sustava, kako komunicirati s njim i kako izvući ljude odande – tvrdi Remeslo.

Ovo dolazi nakon što je Victoria Bonya, influencerica s 13 milijuna pratitelja, uputila izravno upozorenje Putinu zbog ekonomske krize u Rusiji, rekavši mu da je narod spreman "puknuti“. Za razliku od preminulog oporbenog lidera Alekseja Navalnya, odvjetnika za kojeg se sumnja da je ubijen u ruskom zatvoru, Remeslo kaže da dolazi iz samog sustava.

– Koristim ovaj intervju da se obratim onima koji su u ovom sustavu, koji još nisu odlučili hoće li ga napustiti ili ne. Momci, ne bojte se ničega, sigurno ćemo pobijediti i ništa vam se neće dogoditi. I vjerujte mi, ostalo nam je još malo da izdržimo i sve će se posložiti. Moj plan je stvoriti platformu i privući one koji se boje govoriti protiv Vladimira Putina. Želim postati predstavnik te mase ljudi, koja broji desetke milijuna – poručio je.

Remeslo, koji je nekada bio posvećeni propagandist Kremlja, smatra da će uskoro doći do "dvoranskog puča“, odnosno „revolucije u Rusiji“. – Duboko sam uvjeren da ćemo do kraja 2026., početka 2027. godine doživjeti duboke promjene: slom prethodnog sustava, rađanje novog sustava. Dogodit će se dvoranski puč, revolucija u Rusiji. Neće to biti vojni puč, nego nešto vrlo tiho. Znate, kao što se dogodilo 1953. godine, kada je Staljin umro, a zamijenio ga Hruščov. Probudit ćemo se u drugoj zemlji – rekao je.

U vladi i predsjedničkoj administraciji "svi potajno mrze Putina“, dodao je. – Jednostavno ga mrze jer im je sve oduzeo. Ne mogu više uživati u privilegijama koje su nekad imali. Tamo je u suštini već sve odlučeno. Dakle, kada se te kontradikcije unutar sustava nagomilaju do te mjere… – rekao je.

K. Sobchak je pitala tko bi bio novi ruski lider prema njegovom scenariju, što je u suprotnosti s mišljenjem da Putin ima takvu kontrolu nad Rusijom da je „neuništiv“. Remeslo je rekao da, ako kaže jedno ime – taj čovjek će sutra biti uhićen, ali je naveo tri imena, nagovještavajući da je jedno od njih njegov favorit za preuzimanje vlasti: Mihail Mišustin, aktualni premijer Rusije, Maksim Rešetnjikov, ministar za gospodarski razvoj, i Aleksej Dyumin, Putinov bivši tjelohranitelj, visoki savjetnik u Kremlju i tajnik Državnog vijeća.

Nova, postputinovska Rusija, objasnio je Remeslo, bila bi "desničarska“, s jakom ekonomijom u kojoj poduzeća plaćaju male poreze, ali napreduju. Također bi bila otvorena za strane investicije. Remeslo je prvi put javno istupio protiv Putina u ožujku, nazvavši ga ratnim zločincem, lažovom i lopovom.

Potom je primljen u psihijatrijsku kliniku, što je djelovalo kao čin represije u sovjetskom stilu. Kada je izašao, nastavio je s napadima na Putina. Jedna teorija kaže da Remeslo ima podršku u sigurnosnim službama koje odobravaju udare na „cara“. Nekada žestoki protivnik Navaljnog, sada kaže da „nitko ne zaslužuje umrijeti u uvjetima u kojima je on umro, u tom strašnom zatvoru“ i da se „osjeća krivim“ zbog uznemiravanja nekada najvećeg Putinovog protivnika.