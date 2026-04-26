Kapetan, lider, legenda! Josip Mišić posebno je zaslužio da ga se danas dođe pozdraviti...

Prema svemu sudeći, Dinamo bi danas trebao i matematički osvojiti naslov hrvatskog prvaka pa su plavi zaslužili da ih se u nakani da pobjedom nad Varaždinom osiguraju trofej dođe pozdraviti. Posebno je to zaslužio kapetan momčadi Josip Mišić, koji će u toj utakmici upisati svoj 250. nastup za Dinamo u natjecateljskim utakmicama. Mišić je tako ušao u anale Dinama, ubraja se među 20 igrača koji su odigrali najviše utakmica, a u sljedećoj sezoni mogao bi ući u top deset. To deseto mjesto drži Ivica Horvat s 287 utakmica.

Mišić je jedini d takozvanih senatora Dinama preživio veliku rekonstrukciju momčadi Dinama koja se dogodila uoči ove sezone. Zvonimir Boban imao je informacije o tome kako Mišić radi, koliko je veliki profesionalac, pa je dobio i novi ugovor sve do 2029. godine. Njegov ostanak pun je pogodak za momčad plavih. Taj će veznjak u lipnju napuniti 32 godine, a igra sjajan nogomet, najbolji otkako je u Dinamu, iako je od samog dolaska, kao i nakon oporavka od bolesti, stalno bio igrač koji je imao iznimno važnu ulogu u momčadi plavih.

Takvu dominaciju jednog igrača na toj poziciji dugo nismo vidjeli. Igra s velikim motivom, ima iznimne reakcije i nevjerojatno prepoznavanje situacija na terenu, uz odličan pregled igre. Posjeduje i snagu, a u posljednje vrijeme pokazuje i zavidnu brzinu. Mišić je i prije, u tih svojih 249 utakmica bio dominantan, bio je režiser igre plavih, ali u ovoj sezoni, pogotovu na proljeće, jednostavno je blistao.

A malo je nedostajalo da ne dođe u Dinamo. Naime, kad je dolazio iz Sportinga još je bio na terapijama zbog bolesti, plavi su ga prvo 2020. doveli na posudbu, a onda ga sljedećeg ljeta i otkupili za dva milijuna eura. Danas je vidljivo koliko je to bila dobra investicija. No da nije bilo te bolesti, možda i ne bi došao u Dinamo. Naime, kao igrač Sportinga bio je na posudbi u PAOK-u, tamo je osvojio dvostruku krunu i bio je najbolji igrač, ali je grčki klub odustao od kupnje.

Ovaj rođeni Vinkovčanin igrao je za Osijek, zatim za Rijeku s kojom je osvojio dvostruku krunu, potom za Sporting i PAOK, gdje je također osvajao trofeje, a sada nastupa za Dinamo. U karijeri je u tim klubovima skupio gotovo 500 natjecateljskih utakmica. Mišić je dosad s Dinamom osvojio četiri naslova prvaka, a na dohvat ruke mu je i peti, uz dva osvojena kupa. Ima i priliku za treći, budući da su plavi u finalu kupa. Vjerujemo da će još dugo biti motor Dinama, jer doista ga je užitak gledati, malo je takvih plemenitih zadnjih veznih.