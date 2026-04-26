Dinamo postaje prvak? Evo gdje gledati utakmicu s Varaždinom, prijenos je besplatan za sve

Sve je jasno. Ne pobijedi li danas Hajduk na Rujevici, Dinamo će i matematički osigurati povratak titule u Zagreb! Dobiju li Splićani, tada će i Dinamo morati pobijediti Varaždin kako bi četiri utakmice prije kraja i matematički osigurao naslov prvaka. Rijeci pak u jadranskom derbiju igra samo pobjeda kako bi i dalje ostali u lovu na trećeplasirani Varaždin. No, sve su oči hrvatske nogometne javnosti uperene u Dinamovu prvu "meč-loptu". Dvoboj s Varaždinom počinje u 18.45 na Maksimiru, uz izravan prijenos na HTV 2 i MAXSport 1.

Uoči današnje utakmice protiv Varaždina, novinarima se obratio Mario Kovačević, trener Dinama.

- Radili smo cijelu sezonu da bismo osvojili naslov prvaka, želja nam je to učiniti što prije, sad nam se pruža prilika i vjerujemo da ćemo je iskoristiti. Znamo da to nije lak posao, Varaždin je dobar. Ovo nam je prva meč lopta. Vidim kod igrača da jedva čekaju početak utakmice – istaknuo je Kovačević.

Kakvo je stanje s kadrom?

– Izostat će Miha Zajc zbog ozljede koju je dobio u zadnjoj utakmici u Puli, ali vraćaju se Gabriel Vidović, Ismaël Bennacer... Vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti. Svi ostali su spremni, to me veseli. Atmosfera je sjajna, imamo dobre rezultate, igru također... Želimo takvi biti i u nedjelju.

Zadnji ligaški poraz Dinamo je upisao još u studenom kad je Istra 1961 pobijedila u Puli s 2:1. Plavi su nakon toga povezali 18 prvenstvenih utakmica uz 15 pobjeda i tri remija.

– Jesam li vjerovao u takav niz nakon tog poraza u Puli? Ma, ja sam stvarno vjerovao, znao sam da je teško, ali sam isto tako bio siguran da ćemo ući u kontinuitet dobrih utakmica. Prvenstvo osvaja momčad koja ima kontinuitet dobrih rezultata. Bilo je utakmica u kojima smo i gubili, u kojima nije bilo dobro, ali znao sam da s Dinamom mora doći ovakav uspješan niz: Zato i jesmo tu gdje jesmo. Dečki dobro i vrijedno rade i zato smo već sad u situaciji osvojiti naslov prvaka.

A taj naslov mogli bi, dakle, osvojiti na poseban datum, točno na 115. rođendan kluba.

– To nam je posebno drago, naš klub ima veliku povijest od 115 godina i bilo bi nam posebno drago da baš na taj dan potvrdimo naslov.

Koje je vaše prvo sjećanje na Dinamo, koju najraniju generaciju pamtite?

– Prva mi je u pamćenju bila generacija koja je 1982. godine osvojila naslov prvaka i, dakako, trener Miroslav Ćiro Blažević. To su prva sjećanja. I poslije toga su uvijek igrali lijep nogomet, Dinamo je gospodski klub, uvijek se tako pričalo. A tako i jest – dodao je trener Kovačević.