Duvnjakov menadžer za VL: Domagoj je bio na korak do povratka u Hrvatsku! Opasno se lomio

U sportskim arhivima i sjećanjima ljubitelja rukometa ime Borisa Jarka upisano je kao simbol iznimne tranzicije. Rođen u Dubrovniku, Jarak je pripadao generaciji koja je stasala u jednom sustavu, a svoje najveće uspjehe ostvarila na razmeđu dvaju svjetova – onog jugoslavenskog koji je nestajao i hrvatskog koji se rađao. Njegova rukometna priča počela je u rodnom gradu, na lokalnoj sportskoj sceni, koja je vrvjela talentom. S 14 godina pridružio se mlađim kategorijama Rukometnog kluba Dubrovnik, gdje su ga pod svoje uzeli treneri Luka i Pero Veraja. Oni su u fizički dominantnom mladiću, visokom 190 centimetara, prepoznali potencijal za veliko lijevo krilo. Njegov talent bio je toliko očit da je već s nepunih 16 godina, 1979., prebačen u seniorsku momčad, preskočivši nekoliko stepenica u razvoju i najavivši karijeru koja će ga odvesti na najveće svjetske pozornice.
BORIS JARAK
U sportskim arhivima i sjećanjima ljubitelja rukometa njegovo ime upisano je kao simbol iznimne tranzicije. Rođen u Dubrovniku, pripadao je generaciji koja je stasala u jednom, a svoje najveće uspjehe ostvarila na razmeđu dvaju sustava – onog jugoslavenskog koji je nestajao i hrvatskog koji se rađao
