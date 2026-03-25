IPAK POBIJEDILI U ZAVRŠNICI

Drama u Dugom Selu: Rukometaši Zagreba skoro ispali u osmini finala domaćeg Kupa

Nexe i Zagreb sastali se u 5. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka
Damir Mrvec
25.03.2026.
u 22:27

Poznati su gotovo svi sudionici četvrtfinala Hrvatskog kupa za rukometaše. Nakon što su u utorak četvrtfinale izborili Kaštela, Zamet, Gorica i Spačva, danas su im se pridružili rukometaši Zagreba, Poreča i NEXE-a. Karlovac i Sesvete igraju 1. travnja

Poreč je bez većih problema u gostima svladao Varaždin (24:30), NEXE je na svom parketu bio uvjerljiv protiv Trogira (36:24), a najzanimljivije je bilo u Dugom Selu, gdje je istoimeni domaćin prilično namučio Zagreb (28:31). Što se kretanja samog rezultata tiče recimo i to da je Zagreb ušao furiozno u utakmicu, pa je tako trener domaćina Dominik Mišković pozvao prvu minutu predaha u 8. minuti susreta, nakon što je mladi Mateja Dodić iz kontre pogodio za vodstvo Zagreba 3:7. Ipak, do polovice prvog poluvremena domaćin se vratio u utakmicu.

Drugo poluvrijeme bolje su otvorili domaćini, koji su preko Celegina s krila u 38. minuti ponovno došli do dva gola prednosti (20:18). Zagrebu je velike probleme stvarao napad domaćina sa sedam igrača u polju, no nakon nekoliko obrana Harisa Suljevića gosti su se uspjeli vratiti u vodstvo. Strijelac je bio Ihar Bialiauski, koji je u 45. minuti pogodio za 22:23. Do kraja susreta nije nedostajalo uzbuđenja, ali je najbolji hrvatski klub ipak zadržao prednost i na kraju slavio s 28:31.

Najefikasniji kod Zagreba bili su Giorgi Tskhovrebadze, Mateja Dodić i Abdou sa po šest pogodaka. Meštrić je dodao pet, a Suljević je upisao četiri obrane. Kod domaćina su se istaknuli Ante Kaleb i Jakov Celegin s po pet pogodaka, dok je Vladimir Gošić imao 13 obrana. Zanimljivo, rukometaši Zagreba već će u subotu ponovno igrati u Dugom Selu, u susretu 6. kola Paket24 Premijer lige. Početak utakmice predviđen je za 19 sati.

Danas su odigrane i neke utakmice osmine finala ženskog kupa. Dalmatinka je u gostima svladala Ivanić (29:27), Sinj je bio bolji od Splita (29:26), Rudar je u Labinu pobijedio Osijek (31:26), Virovitica je kod kuće bila bolja od Broda (31:29), dok su Sesvete uvjerljivo slavile protiv varaždinske Koke (40:31), uz sjajnu igru Lukši i Nemčić koje su postigle po osam pogodaka.
