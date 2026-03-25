Pala je odluka: Evo do kada Zlatko Dalić mora prijaviti koga vodi na Svjetsko prvenstvo

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) službeno je potvrdila da će reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine moći prijaviti najviše 26 igrača. Odluka o zadržavanju proširenih popisa za turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastavak je prakse s prethodnih velikih natjecanja, gdje je veći broj igrača prvotno uveden kao privremena mjera. Ono što je započelo kao odgovor na zdravstvene protokole i zgusnuti raspored postalo je novi standard za najveću svjetsku nogometnu smotru.

Iako je ova odluka očekivana, donesena je nakon što je FIFA početkom ožujka odbila prijedlog o dodatnom proširenju popisa na čak 30 igrača. Glavni razlozi za zadržavanje brojke od 26 igrača leže u nastojanju da se osigura veća dobrobit nogometaša, ali i da se izbornicima pruži znatno veća taktička fleksibilnost. S obzirom na to da je pravilo o pet zamjena postalo standard, veći roster omogućuje lakše upravljanje momčadi, pogotovo u slučaju ozljeda, planiranja oporavka ključnih igrača te prilagodbi tijekom samih utakmica u zahtjevnom turnirskom ritmu.

Ova mjera posebno je važna s obzirom na to da će Svjetsko prvenstvo 2026. po prvi put imati prošireni format s čak 48 reprezentacija. Novi sustav natjecanja s 12 skupina po četiri momčadi i novom rundom šesnaestine finala znači i rekordan broj utakmica - ukupno 104. Zbog toga će stručni stožeri imati na raspolaganju ključne dodatne opcije kako bi se nosili s intenzivnim ritmom natjecanja i velikim putovanjima između gradova domaćina u tri države.

FIFA je ujedno objavila i ključne administrativne rokove koji idu na ruku izbornicima. Nacionalni savezi morat će predati konačne popise od 26 igrača do 30. svibnja 2026. godine. Riječ je o strateški postavljenom datumu, tek nekoliko tjedana uoči početka prvenstva. Takav vremenski okvir omogućuje izbornicima da prate formu svojih igrača do samog kraja naporne klupske sezone te da u obzir uzmu i eventualne ozljede koje se mogu dogoditi u posljednji trenutak, što je čest slučaj uoči velikih natjecanja.

Zanimljivo je podsjetiti kako se veličina momčadi mijenjala kroz povijest. Desetljećima je standard bio 22 igrača, da bi se za Svjetsko prvenstvo 2002. godine brojka povećala na 23. Skok na 26 igrača dogodio se za Mundijal u Kataru 2022. kao privremeno rješenje zbog pandemije i neuobičajenog zimskog termina, no sada je ta praksa potvrđena kao trajno pravilo. Uz ovu odluku, FIFA je odobrila i nova pravila s ciljem smanjenja odugovlačenja igre, pa će tako zamijenjeni igrači morati napustiti teren unutar deset sekundi kako bi se ubrzao ritam utakmica.