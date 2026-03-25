Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVILA SU JASNA

Pala je odluka: Evo do kada Zlatko Dalić mora prijaviti koga vodi na Svjetsko prvenstvo

Varaždin: Trening nogometne reprezentacije Hrvatske uoči utakmice s Gibraltarom
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.03.2026.
u 22:09

Međunarodna nogometna federacija službeno je potvrdila ključnu odluku o veličini momčadi za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako se raspravljalo o još većem proširenju, izbornici će u SAD, Kanadu i Meksiko moći povesti 26 igrača, što je nastavak prakse s prošlog Mundijala

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) službeno je potvrdila da će reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine moći prijaviti najviše 26 igrača. Odluka o zadržavanju proširenih popisa za turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastavak je prakse s prethodnih velikih natjecanja, gdje je veći broj igrača prvotno uveden kao privremena mjera. Ono što je započelo kao odgovor na zdravstvene protokole i zgusnuti raspored postalo je novi standard za najveću svjetsku nogometnu smotru.

Iako je ova odluka očekivana, donesena je nakon što je FIFA početkom ožujka odbila prijedlog o dodatnom proširenju popisa na čak 30 igrača. Glavni razlozi za zadržavanje brojke od 26 igrača leže u nastojanju da se osigura veća dobrobit nogometaša, ali i da se izbornicima pruži znatno veća taktička fleksibilnost. S obzirom na to da je pravilo o pet zamjena postalo standard, veći roster omogućuje lakše upravljanje momčadi, pogotovo u slučaju ozljeda, planiranja oporavka ključnih igrača te prilagodbi tijekom samih utakmica u zahtjevnom turnirskom ritmu.

Ova mjera posebno je važna s obzirom na to da će Svjetsko prvenstvo 2026. po prvi put imati prošireni format s čak 48 reprezentacija. Novi sustav natjecanja s 12 skupina po četiri momčadi i novom rundom šesnaestine finala znači i rekordan broj utakmica - ukupno 104. Zbog toga će stručni stožeri imati na raspolaganju ključne dodatne opcije kako bi se nosili s intenzivnim ritmom natjecanja i velikim putovanjima između gradova domaćina u tri države.

FIFA je ujedno objavila i ključne administrativne rokove koji idu na ruku izbornicima. Nacionalni savezi morat će predati konačne popise od 26 igrača do 30. svibnja 2026. godine. Riječ je o strateški postavljenom datumu, tek nekoliko tjedana uoči početka prvenstva. Takav vremenski okvir omogućuje izbornicima da prate formu svojih igrača do samog kraja naporne klupske sezone te da u obzir uzmu i eventualne ozljede koje se mogu dogoditi u posljednji trenutak, što je čest slučaj uoči velikih natjecanja.

Zanimljivo je podsjetiti kako se veličina momčadi mijenjala kroz povijest. Desetljećima je standard bio 22 igrača, da bi se za Svjetsko prvenstvo 2002. godine brojka povećala na 23. Skok na 26 igrača dogodio se za Mundijal u Kataru 2022. kao privremeno rješenje zbog pandemije i neuobičajenog zimskog termina, no sada je ta praksa potvrđena kao trajno pravilo. Uz ovu odluku, FIFA je odobrila i nova pravila s ciljem smanjenja odugovlačenja igre, pa će tako zamijenjeni igrači morati napustiti teren unutar deset sekundi kako bi se ubrzao ritam utakmica.
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Premium sadržaj
Uoči Kolumbije i Brazila

Analizirali smo kakvo je stanje vatrenih prije važnih proba za SP: Bitna stvar je ohrabrujuća za Dalića

Dalić može biti zadovoljan golgeterskim učinkom svojih ofenzivaca. Već smo spomenuli sjajan učinak Petra Muse, no i ostali hrvatski centarfori imaju kvalitetne brojke i prilično redovito zabijaju. Andrej Kramarić u Hoffenheimu ima sedam golova i dvije asistencije u 12 utakmica, Ante Budimir u Osasuni ima osam golova u 13 utakmica, a Igor Matanović u Freiburgu osam golova i jednu asistenciju u 17 utakmica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!