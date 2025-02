Doznajemo zašto u HNL-u nema gol tehnologije. Na Opus Areni podignulo se puno prašine zbog Dinama

LOŠ DAN

VIDEO Gattuso nakon velikog kiksa u Zagrebu: 'Izgledamo jako loše. Titulu nema smisla spominjati'

"Prvi put u karijeri mi se dogodilo da me igrač sam traži zamjenu, to me ljuti. To nikad nisam vidio", rekao je Gattuso o utakmici koja će on i njegova momčad što prije željeti ostaviti iza sebe